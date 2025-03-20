Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası dün piyasalarda büyük kayıplar yaşandı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yaklaşık 950 puan kaybetti. Borsadaki kayıplar bankacılık sektöründe de düşüşü beraberinde getirdi. Güne yüzde 0.6 artıda başlayan BIST-100 .XU100 endeksi dalgalandıktan sonra TSİ 1124 itibarıyla yüzde 2.23 artıda işlem gördü.
KAYIPLAR DERİNLEŞTİ
Bankacılık endeksi ise ilk işlemlerde yüzde 1.68 düşüşle açılış sonrası kayıplarını artırarak yüzde 5.9 eksiye geçti. Kayıplarının bir kısmını geri alan bankacılık endeksi TSİ 11.24 itibarıyla yüzde 2.17 ekside hareket ediyor.
ALB Yatırım'da algoritmik işlemler yöneticisi Serhat Başkurt bankacılık endeksinin dünkü döviz satışının ardından faiz indirim beklentilerinin ötelenmesiyle düştüğünü söyledi.
Başkurt "Dün gelen döviz talebi sonrası merkez 8-9 milyar dolarlık satış yapmıştı. Şuan piyasada döviz talebinin devam edip etmeyeceği belirsizliği sürüyor. Eğer döviz talebi devam edecekse ve carry çıkışları olacaksa Nisan'da faiz indirim beklentisi yerini sabite bırakıyor, hatta bence Nisan'da pas geçmenin yanında zımmi faiz artışı gelebilir" dedi.
Başkurt yabancıların yoğun pozisyon aldığı bankalarda satışın yoğunlaştığını söyledi.
İşlemciler Merkez Bankası'nın (TCMB) dün 10 milyar dolara yakın döviz satışı yapmak zorunda kaldığına dikkat çekerken borsa dün günü yüzde 9'a bankacılık endeksi ise yüzde 10'a yakın kayıpla tamamlamıştı.
Trive Menkul Değerler'de Hazine direktörü Yusuf Doğan "2025'te beklenen parasal genişleme sürecinde yaşanabilecek olası bir gecikme veya duraksama, bankaların net faiz marjlarında öngörülen 200-400 baz puanlık toparlanmayı sekteye uğratabilir" dedi.
Doğan bu durumun, Aralık ayında başlayan parasal gevşeme sürecinin ardından bankacılık sektöründe yüzde 20'yi aşan yükselişi destekleyen özkaynak kârlılığındaki toparlanmayı da riske atabileceğini dile getirdi.