Türk bankacılık sektörünün net karı, nisanda 363 milyar 576 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), nisan ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, nisan ayında Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 50 trilyon 410 milyar 315 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2025 yıl sonuna göre 3 trilyon 463 milyar 517 milyon lira arttı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler, nisan ayında 25 trilyon 563 milyar 709 milyon lira, menkul değerler 7 trilyon 392 milyar 873 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece 2025 yılı sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 7,4, krediler toplamı yüzde 10,5, menkul değerler toplamı yüzde 5,4 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,65 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2025 yıl sonuna göre yüzde 7,1 artışla 29 trilyon 167 milyar 477 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı geçen yıl sonuna göre yüzde 6,4 artışla 4 trilyon 420 milyar 992 milyon liraya çıktı. Bu dönemde sektörün dönem net karı 363 milyar 576 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,37 oldu.