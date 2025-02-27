Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 21 Şubat ile biten haftada 163 milyar 236 milyon 35 bin lira artışla 20 trilyon 782 milyar 155 milyon 608 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,5 azalışla 11 trilyon 870 milyar 231 milyon 180 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3 yükselişle 6 trilyon 317 milyar 675 milyon 14 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 209 milyar 807 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 174 milyar 669 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 21 Şubat itibarıyla 3,7 milyar dolarlık artış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,9 azalarak 3 trilyon 964 milyar 108 milyon 398 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 531 milyar 69 milyon 56 bin lirası konut, 68 milyar 312 milyon 333 bin lirası taşıt, 1 trilyon 489 milyar 766 milyon 78 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 21 Şubat ile biten haftada 28 milyar 226 milyon 404 bin artarak 16 trilyon 211 milyar 16 milyon 616 bin liraya yükseldi.