Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki emekli memur H.E., telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. H.E.'yi arayarak kendisini 'polis' olarak tanıtan şüpheli, "Paranız uluslararası terör örgütünün eline geçecek" yalanıyla yaşlı adamı korkutup bankadaki tüm parasını çekmesini istedi.

BANKA GÖREVLİSİ DURUMU FARK ETTİ

Panikle bankaya giden H.E., hesabındaki 7 bin doları çekmek istediğini belirtti. Şüphelinin telefonda "Doları döviz bürosunda Türk lirasına çevir, kurye gelip senden alacak" talimatı verdiğini ve H.E.'nin tedirgin hallerini fark eden banka görevlisi durumu vakit kaybetmeden polise bildirdi.

POLİS MAĞDURU ADIM ADIM TAKİP ETTİ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaşlı adamı fark ettirmeden evine kadar takibe aldı. Bir süre sonra bozdurulan parayı teslim almak üzere motosikletle adrese gelen kurye S.E., polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan S.E., talimatı Kızılpınar Mahallesi'nde iş yeri işleten F.Ç.'den aldığını itiraf etti. Bunun üzerine F.Ç. de düzenlenen operasyonla yakalandı.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE, 1 FİRARİ ARANIYOR

Yapılan incelemelerde, gözaltına alınan S.E. ve F.Ç.'nin, mağduru telefonla arayan M.B.'ye ait hatla sık sık görüştükleri ve üzerlerinden çıkan IBAN numarasının da M.B.'ye ait olduğu saptandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.E. ve F.Ç. adliyeye sevk edilirken, polis ekipleri İstanbul'da olduğu belirlenen firari şüpheli M.B.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.