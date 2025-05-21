Bir kamu bankasının Ankara Necatibey şube müdürü İhsan Yazıcıoğlu ODTÜ Eymir Gölü’nde başından tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu. Yazıcoğlu’nun kredi anlaşmazlığı nedeniyle intihar etmiş ya da cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yazıcıoğlu’nun kendisine gelen bir telefon üzerine göle gittiği bilgisini aldıklarını belirten bir meslektaşı, “Onu tanıyan hiç kimse intihara ihtimal vermez, cinayet şüphesi daha ağır basıyor” dedi. Bir bankacı da “Yazıcıoğlu’nun kredi müşterisi olan bazı firmalarla anlaşmazlığa düşüp kötü sonla karşılaşmış olabileceği yönünde iddialar var. Son dönemde ulaşılması zorlaşan krediler nedeniyle bankalarla firmalar arasında gerilim yaşanıyor” dedi. Adli tıp incelemesi henüz sonuçlanmayan İhsan Yazıcıoğlu memleketi olan Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Tamzara Mahallesi’nde toprağa verildi. Ancak olay bankacılık çevrelerinde sıradan bir intihar ya da cinayetten çok aşırı yükselen kredi faizleriyle Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele kapsamında bankalara kredi musluklarını kıstıran sıkı para politikasının beklenen sonucu olarak değerlendiriliyor. Bir bankacı, SÖZCÜ’ye şu tespitlerde bulundu:

RÜŞVETLE KREDİ ALINIYOR

“Merkez Bankası, bankaların ticari kredilerine kısıtlama getirdi. Kısıtlamalar nedeniyle bankalar firma taleplerini karşılayamıyor. Acil krediye ihtiyacı olan firmaların rüşvet ya da komisyon gibi yan yollarla banka yöneticilerini ikna etmeye çalıştığını, verilen komisyona rağmen çıkmayan krediler nedeniyle gerilimler yaşandığını çokça duyuyoruz.”

Rüşvet ya da yüksek faiz

Nakde sıkışan bazı firmaların kamu bankalarından kredi alabilmek için banka yöneticilerine yüzde 12’lere varan oranlarda yasa dışı komisyon teklif ettiklerini iddia eden bir bankacı, aksi halde özel bankalara çok yüksek oranlarda faiz ödendiğini söyledi. Bankacı, “Merkez Bankası’nın sınırlamaları krediyi adeta karaborsaya düşürdü. Kaynağın kıt olması, normal yoldan kredi bulamayan firmaları anormal yollara sevk ediyor. Ucuz kredi bulunamayınca da aşırı yüksek faize razı olunuyor. Bir özel bankada yüzde 60 görünen kredi gerçekte yüzde 106’ya mal oldu” dedi.