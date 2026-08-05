Burdur’da merkez Gazi Caddesi’ndeki bir banka şubesinde işlem yapmak için sıra bekleyen R.A. (73), henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



Durumu fark eden banka güvenlik görevlisi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.A.’ya ilk müdahaleyi bankada yaptı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI



İlk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan R.A., tedavi altına alındı. R.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.