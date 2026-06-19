Birçok tasarruf sahibi, yıllardır çalıştığı bankayı değiştirmeye üşeniyor veya "güvenli liman" olarak görerek parasını aynı hesapta tutmaya devam ediyor.

Yapılan son araştırmalar, bankalara duyulan bu sadakat duygusunun faturasının ağır olduğunu ortaya koyuyor.

Bankaların faiz oranlarını sinsice düşürmesi veya "hoş geldin" döneminin bitmesiyle birlikte, hesaplarını düzenli kontrol etmeyen binlerce kişi her ay reel olarak zarar ediyor. Paranızı eski hesaplarda bekletmek, yüksek enflasyon ortamında birikimlerinizin göz göre göre erimesine neden oluyor.

BANKALARIN "ESKİ MÜŞTERİ" TUZAĞINA DÜŞMEYİN

Finansal veri analizlerine göre, bankalar yeni müşteri çekmek için oldukça cazip ve yüksek faiz oranları sunarken, mevcut ve eski müşterilerin hesaplarındaki oranları zamanla aşağı çekiyor.

Çoğu tasarruf sahibi ise bu düşüşü fark etmeyerek parasını "kolay erişimli" veya standart vadeli hesaplarda tutmaya devam ediyor.

Uzmanlar, güncel enflasyon oranının altında kalan her faiz oranının, paranın satın alma gücünü doğrudan eksilttiğini vurguluyor. Örneğin; yüksek meblağda birikimi olan bir kişi, piyasadaki en yüksek faiz veren dijital bankalar yerine geleneksel bankaların düşük oranlarında kaldığında, ayda binlerce liralık net nakit gelirinden mahrum kalıyor. Geleneksel bankaların sunduğu kolaylık, ne yazık ki gizli bir bedelle birlikte geliyor.

"HOŞ GELDİN" FAİZİNDEN SONRA NE YAPMALI?

Türkiye’deki dijital bankacılık ekosisteminde en sık karşılaşılan durumlardan biri "hoş geldin" faizleri. Bankalar ilk 30 ila 90 gün boyunca piyasanın çok üzerinde oranlar sunarken, bu süre bittiğinde faiz oranını otomatik olarak "temdit (yenileme) faizi" adı verilen çok daha düşük seviyelere çekiyor.

Eğer paranızın vade dönüş tarihlerini takip etmiyorsanız, paranız bir sonraki ay çok daha düşük bir getiriyle bağlanıyor. Bu tuzağa düşmemek için uzmanların önerisi net: Faiz oranlarınızı en azından ayda bir kez kontrol edin ve vadesi dolan paranızı aktif olarak en yüksek oranı veren yeni nesil dijital bankalara taşımaktan çekinmeyin.

Geleneksel, büyük şube ağlarına sahip bankalar operasyonel maliyetleri nedeniyle genellikle mevduata daha cimri faiz oranları sunuyor. Buna karşılık, şubesiz çalışan dijital bankalar ve yeni nesil varlık yönetim uygulamaları, operasyon maliyetleri olmadığı için bu avantajı müşterilerine daha yüksek faiz oranları ve stopaj (vergi) avantajları olarak yansıtabiliyor.

Toplu parası olanlar için parayı tek bir yerde tutmak yerine, üst limit kısıtlamalarına takılmamak ve riski bölmek adına birikimleri en yüksek oran veren birkaç farklı dijital platform arasında paylaştırmak çok daha verimli bir strateji olarak öne çıkıyor.

Finans uzmanları, "Gözden uzak olan, akıldan da uzak olur" diyerek tasarruf sahiplerine şu uyarılarda bulunuyor:

Alışkanlıklarınızı Otomatize Edin: Her ay düzenli olarak kenara para ayırıyorsanız, bankaların otomatik birikim hesaplarını veya yüksek likidite sunan para piyasası fonlarını kullanın.

Harekete Geçmekten Korkmayın: Banka değiştirmek artık sadece birkaç dakika sürüyor. Mobil uygulamalar üzerinden oturduğunuz yerden yeni hesap açıp paranızı daha yüksek getiriye yönlendirebilirsiniz.

Garantili Getiri İçin Sabitleyin: Eğer piyasadaki faiz oranlarının düşme eğiliminde olduğunu düşünüyorsanız, paranızı kısa vadeli değişken hesaplar yerine 3-6 aylık uzun vadeli "sabit faizli" mevduat hesaplarına kilitleyerek içinizi rahatlatabilirsiniz.