Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine yükseltti. Bu karar, piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış olarak dikkat çekti. Ayrıca, gecelik borç verme faizi yüzde 46'dan yüzde 49'a, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 41'den yüzde 44,5'e çıkarıldı .​

Faiz artışı, bankaların mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü revize etmesine neden oldu. Bazı bankalar, yeni müşteri kampanyalarıyla birlikte faiz oranlarını yüzde 49'un üzerine taşıdı. Bu gelişme, yatırımcıların Türk Lirası mevduatlarına olan ilgisini artırdı .​

EKONOMİK DENGELER VE GELECEK BEKLENTİLERİ

TCMB'nin faiz artışı kararı, enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu adımın kısa vadede TL'ye olan güveni artırabileceğini ve enflasyonist baskıları hafifletebileceğini belirtiyor. Ancak, uzun vadeli etkilerin izlenmesi gerektiği konusunda hemfikirler.​

Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için bu yeni faiz ortamı, TL mevduatlarını daha cazip hale getirebilir. Ancak, ekonomik göstergelerin ve TCMB'nin gelecekteki adımlarının dikkatle takip edilmesi önem taşıyor.

BANKADA PARASI OLANLAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

TCMB'nin politika faizinde yaptığı bu artış, bankada parası olan tasarruf sahipleri için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Zira mevduat faizlerinin yükselmesiyle birlikte, vadeli hesaplardan elde edilen getiri de artıyor. Özellikle yüksek faiz oranları sunan bankalar, yeni müşterilere yönelik kampanyalarla dikkat çekerken, mevcut müşteriler de daha iyi faiz oranlarıyla tasarruflarını değerlendirme şansı yakalıyor.

Ancak, bu avantajdan tam anlamıyla yararlanabilmek için mevduat sahiplerinin faiz oranlarını ve vade seçeneklerini karşılaştırmaları, enflasyon oranlarını da göz önünde bulundurarak net reel getiriyi hesaplamaları önemli. Ayrıca, faizlerin bu seviyede ne kadar süre kalacağı da belirsizliğini koruduğu için, kısa vadeli vadelerle hareket etmek bazı yatırımcılar açısından daha temkinli bir strateji olabilir.

Sonuç olarak, yüksek faiz ortamı bankada parası olanları kısa vadede kazançlı çıkarsa da, piyasalardaki genel seyir ve Merkez Bankası'nın gelecek politikaları yakından takip edilmelidir.