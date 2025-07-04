Haziran ayında açıklanan enflasyon verileri, piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı. Aylık bazda yüzde 1,37 olarak gelen enflasyon oranı sektör temsilcileri tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi adımlarını erkene çekebileceği yönünde yorumlandı.

Özellikle 24 Temmuz’da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde bankalar, mevduat faizlerinde düşüşe geçti.

VADELİ MEVDUAT FAİZLERİNDE GERİ ÇEKİLME BAŞLADI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Faiz indirimi beklentisinin güçlenmesiyle birlikte bankalar da mevduat faiz oranlarını yeniden güncelliyor. Özellikle “şartsız” vadeli mevduat hesaplarında en yüksek oranlar yüzde 50 seviyesinde şekilleniyor.

4 Temmuz itibarıyla vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmadan sunulan en yüksek faiz oranları şu şekilde:

QNB Finansbank: %50,00

Denizbank: %49,00

Yapı Kredi: %49,00

Akbank: %48,50

Getir Finans: %48,00

Garanti BBVA: %47,00

Odea Bank: %46,50

Not: Bu oranlar genellikle yeni müşteri kampanyaları kapsamında sunulmakta olup belirli vadeler için geçerlidir. Güncel oranlar bankalara göre değişiklik gösterebilir.

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

Mevcut şartlarda en yüksek faiz oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon TL’nin 32 günlük vadede getireceği kazanç şöyle:

Mevduat Tutarı: 1.000.000 TL

Faiz Oranı: %50 (yıllık)

Vade: 32 gün

Net Getiri: Yaklaşık 37.260 TL

FAİZ İNDİRİMİ DALGASI MEVDUATLARI ETKİLİYOR

TCMB’nin 24 Temmuz toplantısında faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, bankalar da mevduat oranlarını yeniden yapılandırıyor.

Kısa vadede yüksek getiri elde etmek isteyen tasarruf sahiplerinin, bankaların güncel oranlarını yakından takip etmesi önem taşıyor. Faiz düşüşleriyle birlikte alternatif yatırım araçları da ön plana çıkabilir.

*Haberde yer alan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildi.