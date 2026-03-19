Fransa’da banka hesaplarında unutulan ve sahipsiz kalan finansal varlıklar, kâr amacı gütmeyen kamu odaklı finans kuruluşu CDC'nin verileriyle yeniden gündeme oturdu.

2025 yılı boyunca yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, unutulan hesaplar ve hayat sigortası gibi tasarruf ürünlerinde biriken toplam 164 milyon Euro, gerçek hak sahiplerine ulaştırılarak iade edildi.

Ancak aynı dönemde, yasal bekleme süresi dolan yaklaşık 89 milyon Euro'nun talep edilmemesi nedeniyle kalıcı olarak devlet hazinesine devredilmesi, finansal takip konusundaki ihmalleri gözler önüne serdi.

UNUTULMA NEDENLERİ AÇIKLANDI

Uzmanlar, hesapların unutulmasındaki temel nedenlerin başında adres değişiklikleri, hesapların uzun süre işlem görmemesi ve hesap sahibinin vefatı durumunda mirasçıların mevcut varlıklardan haberdar olmamasını gösteriyor.

Artı33'de yer alan habere göre, Fransa’daki mevcut mevzuat gereği, bankalar belirli bir süre hareket görmeyen hesapları koruma altına alınması için CDC’ye devrediyor. Bu kurum nezdinde tutulan paralar, belirli bir süre daha hak sahiplerinin başvurusuna açık tutuluyor; ancak bu nihai süre de aşıldığında paralar hukuken devlete geçiyor.