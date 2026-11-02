Piyasalardaki hareketlilik sürerken, döviz büroları veya kuyumcular yerine mobil bankacılığı tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Telefon üzerinden tek tuşla saniyeler içinde altın veya döviz almak büyük bir pratiklik sağlasa da, işlem onay ekranında aceleyle geçilen parametreler ciddi maliyetler doğuruyor. Çoğu kullanıcı yalnızca almak istediği tutara odaklanırken, bankanın o an uyguladığı satış kuru ile serbest piyasa arasındaki uçurumu gözden kaçırıyor.

GECE VE HAFTA SONU TUZAĞI

Zararın ana kaynağı, bankaların işlem saatlerine göre belirlediği alış-satış farkı, yani "makas aralığı".

Hafta içi mesai saatlerinde (09:00 - 17:00) makul seviyelerde tutulan bu fark; akşam saatlerinde, gece yarısında ve hafta sonlarında olağanüstü seviyelere tırmanıyor. Bankalar, piyasaların kapalı olduğu zaman dilimlerinde kur dalgalanması riskini sıfırlamak adına makas aralığını yüzde 5 ila 8 bandına kadar açabiliyor. Bu saatlerde mobil uygulamadan işlem yapan bir yatırımcı, altını veya dövizi piyasa değerinin çok üzerinde bir fiyattan satın alarak yatırıma doğrudan ekside başlıyor.

ONAY EKRANINDAKİ O GİZLİ MALİYET

Kullanıcıların en çok yanıldığı nokta, mobil ekrandaki "İşlemi Onayla" butonuna basmadan önce gösterilen özet tablodur. Bu ekranda:

Piyasa Kuru Değil, Banka Satış Kuru Yer Alır: Ekranda görünen rakam, ekranın alt köşesinde veya piyasa bültenlerinde gördüğünüz "gösterge kur" değil, bankanın kendi kâr marjını ve risk primini eklediği nihai fiyattır.

Alım yaparken ekranda sadece ödeyeceğiniz para görünür. Ancak aynı varlığı 1 dakika sonra geri satmak istediğinizde karşılaşacağınız alış kuru gösterilmez. Aradaki devasa fark, paranızın bir kısmının anında buharlaşması anlamına gelir.

PARANIZN ERİMEMESİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, banka üzerinden döviz ve altın işlemi yapanların şu adımları alışkanlık haline getirmesi gerektiğini vurguluyor:

Mesai Saatleri Dışında Alım-Satım Yapmayın: Çok acil bir durum olmadıkça işlemlerinizi bankalararası piyasanın en likit olduğu 09:00 - 17:00 saatleri arasına denk getirin.

Alış ile Satış Fiyatını Kıyaslayın: Onay vermeden önce bankanın o anki "satış" fiyatı ile "alış" fiyatı arasındaki farkı kontrol edin. Makas aralığı yüzde 1-1,5'in üzerindeyse işlemi erteleyin.

Fiziki Piyasa ile Karşılaştırın: Mobil bankacılıktaki birim fiyatı, serbest piyasa (Kapalıçarşı) ekranlarıyla anlık olarak kıyaslamadan yüklü hacimli emir vermeyin.