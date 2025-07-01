Son haftalarda piyasada yaşanan olumlu gelişmeler, yatırımcıların ve ekonomistlerin faiz indirimi beklentilerini güçlendiriyor.

Orta Doğu’da İsrail ve İran arasındaki çatışmanın ateşkesle son bulması, petrol fiyatlarının 65 dolara yaklaşması ve CHP kurultayının iptali davasının ertelenmesi gibi faktörler, piyasalarda iyimserliği artırdı.

Bu gelişmeler, 24 Temmuz’da yapılacak Merkez Bankası toplantısında faiz indirimi beklentilerinin daha da güçlenmesine yol açtı.

PİYASALAR HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANDI

Piyasalar, şimdi de haziran ayı enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Perşembe günü açıklanması beklenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık %1,5 civarında bir artış göstermesi bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sektör temsilcileri enflasyonun %1,3 seviyesinde gerçekleşebileceğini öngörüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ve talep koşullarındaki zayıflamanın, enflasyon görünümünü olumlu etkileyeceğini belirtti.

Düşük enflasyon ve faiz indirimi beklentileri, kredi faizlerinin de düşmesine neden olabilir. Bankacılar, kredilerin kısa vadelerde ve düşük tutarla alınmasını tavsiye ediyor. Bu şekilde, faiz yükünün azalması ve ilerleyen dönemdeki faiz indirimlerinden faydalanma imkânı doğuyor.

Piyasadaki olumlu hava, faiz indirimi beklentilerini artırıyor. Haziran enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi durumunda, Merkez Bankası'nın 24 Temmuz’daki toplantısında faiz indirimi kararının alınması olasılığı daha da güçlenecek.

Bu durum, tüketiciler için daha uygun kredi fırsatları sunacak. Ancak, kredi faizlerinden daha fazla faydalanmak isteyenlerin, kredilerini kısa vadelerde ve düşük tutarlarda kullanmaları gerektiği vurgulanıyor.