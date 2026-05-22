2026 Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte, hafta başında banka işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar için çalışma saatleri netleşti. Diyanet takvimine göre bu yıl Arefe günü 26 Mayıs Salı, bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

25 Mayıs Pazartesi günü bankalar açık mı?

Tüm kamu ve özel bankalar (Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank, Akbank vb.) normal mesai saatlerinde tam gün hizmet verecektir.

Şube işlemleri, EFT, FAST ve havale transferleri normal gün düzeninde kesintisiz yapılacaktır.

26 Mayıs Salı (Arefe Günü) bankalar kaça kadar açık?

Arefe günü resmi tatil yarım gün olduğu için bankaların çalışma saatleri değişiklik gösterecektir:

Sabah standart saatte (09:00) açılacak, saat 12:30 veya en geç 13:00’e kadar işlem kabul edecek. Öğleden sonra tüm banka şubeleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.

Arefe günü saat 13:00'ten sonra yapacağınız standart EFT işlemleri, bayram sonrasındaki ilk iş günü olan 1 Haziran Pazartesi günü hesaplara geçer. Ancak FAST sistemi ile limitler dahilinde 7/24 anlık para transferi yapmaya devam edebilirsiniz.

Bankalar, bayram tatilinin ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla normal mesai düzenine geri dönecektir. Resmî tatil boyunca işlemlerinizi ATM'ler, internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.