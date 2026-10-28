29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde, 28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün tatil olup olmadığı merak ediliyor. Öğrenciler, kamu çalışanları ve banka müşterileri, resmi tatil nedeniyle kurumların çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, 28 Ekim'de okullar, bankalar ve kamu kurumları yarım gün mü çalışacak?

28 Ekim yarım gün mü?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim günü devam ediyor.

Bu nedenle 28 Ekim 2026 Çarşamba günü öğleden sonra resmi tatil uygulanacak. Okullar, kamu kurumları ve birçok iş yeri saat 13.00'e kadar hizmet verecek. Öğleden sonra ise resmi tatil nedeniyle kapanacak.

Bugün bankalar ve kamu kurumları açık mı?

28 Ekim Çarşamba günü bankalar ve kamu kurumları öğle saatlerine kadar hizmet verecek. Saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başlayacağı için işlemler için kurumların çalışma saatlerini dikkate almak gerekiyor.

Okullar, üniversiteler, devlet daireleri, bankalar, noterler ve PTT şubelerinde öğleden sonra hizmet verilmeyecek. Bu nedenle resmi işlemlerini tamamlamak isteyenlerin işlemlerini günün ilk yarısında yapmaları önem taşıyor.

29 Ekim'de nereler kapalı olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tam gün resmi tatil olarak kutlanacak. Bu nedenle kamu kurumlarının büyük bölümü hizmet vermeyecek.

29 Ekim Perşembe günü kapalı olacak başlıca kurumlar şunlar:

Okullar ve üniversiteler

Devlet daireleri ve belediyeler

Nüfus müdürlükleri ve adliyeler

Bankalar ve noterler

PTT şubeleri ve birçok kargo şubesi

Vergi daireleri ve tapu müdürlükleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Borsa İstanbul

Resmi tatil nedeniyle yapılamayan işlemler, kurumların çalışma düzenine göre sonraki iş gününe kalacak. Hastanelerin acil servisleri gibi kesintisiz hizmet veren birimler ise çalışmayı sürdürecek.

2026-2027 döneminde kalan resmi tatil günleri

2026'nın son ayları ve 2027 yılında resmi tatil günleri şu şekilde:

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı arifesi, saat 13.00'ten itibaren tatil

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

1 Ocak 2027 Cuma: Yılbaşı

23 Nisan 2027 Cuma: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2027 Cumartesi: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2027 Çarşamba: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2027 Perşembe: Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2027 Pazartesi: Zafer Bayramı

Resmi tatil tarihlerini önceden bilmek, okul ve iş planlarını yapmak ve banka işlemlerini zamanında tamamlamak açısından önem taşıyor.