Son dönemde bankalara kredi veya kredi kartı başvurusu yapan vatandaşlar, 'başvurunuz olumsuz sonuçlanmıştır' yazısıyla karşı kaşıya kalabiliyor. Üstelik bu yanıtı alanların büyük bir kısmının kredi ödemeleri düzenli ve puanları oldukça yüksek. Peki, perde arkasında neler oluyor? Bankacılık uzmanları, sistemin artık sadece "geçmişe" değil, harcama alışkanlıklarınız üzerinden "geleceğe" baktığını belirtti.

AÇIKLAMASIZ PARA TRANSFERİ

Bankaların en çok dikkat ettiği konuların başında EFT ve Havale açıklamaları geliyor. Hesabınıza düzenli olarak farklı kişilerden, açıklama kısmına hiçbir şey yazılmadan gelen paralar, banka algoritmaları tarafından "kayıt dışı ticari faaliyet" veya "şüpheli gelir" olarak işaretleniyor. Bireysel hesabını ticari amaçla (borç-alacak ilişkisi dışında) yoğun kullanan kişilerin risk puanı, kredi notundan bağımsız olarak düşürülüyor.

ASGARİ ÖDEME SARMALI

Kredi notunu düşürmediği sanılan en büyük yanlışlardan biri de sadece asgari tutarı ödemek. Bankalar, borcun tamamını kapatmak yerine sürekli asgari tutarı ödeyen müşterileri "finansal darboğazda olan kullanıcı" olarak kodluyor. Bu durum, bankanın size yeni bir limit tanımlarken "Geri ödeme kapasitesi riskli" diyerek başvurunuzu reddetmesine neden oluyor. Uzmanlar, en azından iki ayda bir borcun tamamının kapatılmasını öneriyor.

BAHİS VE ŞÜPHELİ PLATFORMLAR

Bankalar artık birer dedektif gibi çalışıyor. Hesap dökümlerinizde yer alan küçük tutarlı bir "oyun" veya "bahis" ödemesi, bankanın gözünde sizin "spekülatif harcama eğilimli" olduğunuzu kanıtlıyor. Bu tür dijital izler, bankaların güven endeksinde doğrudan kara listeye girmenize sebep olabilir.

BAŞVURU YAĞMURUNA DİKKAT

Birçok kullanıcı, bir bankadan "ret" alınca şansını hemen diğer bankalarda deniyor. Ancak uzmanlar bu "panik başvuru" dalgasının durumu daha da kötüleştirdiğini aktardı.

Her reddedilen başvuru, bankacılık sisteminde olumsuz bir iz bırakır. Üst üste gelen retler, bir sonraki banka için "nakit sıkışıklığı yaşayan ve riskli müşteri" imajı yaratabiliyor. Kısa sürede yapılan çok sayıda başvuru, bankaların size olan güvenini temelden sarsabiliyor.

Uzmanlar, başvurunuzun reddedilmesi halinde en az 3 ay bekleyin uyarısında bulundu.