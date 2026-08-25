Tasarruf sahiplerinin en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları ve getiri tabloları yenilendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 37 faiz oranıyla repo ihalelerine başlamasının ardından piyasalarda mevduat faizlerine yönelik geri çekilme beklentisi oluştu. Bu durum, 1 milyon TL'lik birikim için bankaların sunduğu aylık kazanç farkının 8 bin TL sınırını aşmasına yol açtı.

KAZANÇ FARKINDA 8 BİN TL SINIRI AŞILDI

Sektördeki müşteri edinme rekabeti ve bankaların likidite politikaları faiz oranlarına doğrudan yansıyor.

Güncellenen verilere göre 1 milyon TL'nin 32 günlük vadeli mevduat getirisinde en düşük ve en yüksek teklif veren kurumlar arasındaki makas açıldı.

Aynı anapara için bir banka vade sonunda yaklaşık 21 bin TL ödeme yaparken, başka bir kurumda bu tutar 29 bin 800 TL seviyelerine kadar çıkıyor.

BRÜT ORAN İLE NET GETİRİ ARASINDAKİ FARK HESAPLANMALI

Finansal piyasalarda ilan edilen brüt faiz oranları ile vade sonunda hesaba geçen net tutarlar arasında tutarsızlıklar yaşanabiliyor.

Özellikle günlük vadeli veya "hoş geldin" kampanyalı hesaplarda, bakiyenin belirli bir kısmının vadesiz hesapta faizsiz tutulması şartı (vadesiz alt limit) uygulanabiliyor.

Bu durum, ilan edilen oran yüksek olsa bile net getirinin düşmesine neden oluyor. Bu doğrultuda uzmanlar, yatırım kararı alınırken ilan edilen orandan ziyade vade sonundaki net bakiyenin esas alınması gerektiğini belirtiyor.

BANKA BANKA 1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİ TABLOSU

1 milyon TL anapara üzerinden yapılan 32 günlük vade hesaplamasına göre bankaların güncel getiri oranları ve net kazanç tutarları şu şekildedir:

DenizBank: Yüzde 41,25 | Net Kazanç: 29.835 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.029.835 TL

Akbank / Odeabank: Yüzde 41,00 | Net Kazanç: 29.654 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.029.654 TL

QNB: Yüzde 40,75 | Net Kazanç: 29.473 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.029.473 TL

Ziraat Bankası / ON Dijital: Yüzde 40,00 | Net Kazanç: 28.931 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.931 TL

Alternatif Bank: Yüzde 46,00 | Net Kazanç: 28.821 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.821 TL

Anadolubank: Yüzde 46,00 | Net Kazanç: 28.741 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.741 TL

ING: Yüzde 39,50 | Net Kazanç: 28.569 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.569 TL

Garanti BBVA: Yüzde 39,00 | Net Kazanç: 28.208 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL

Fibabanka: Yüzde 46,00 | Net Kazanç: 27.895 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.027.895 TL

İş Bankası / Enpara: Yüzde 38,50 | Net Kazanç: 27.846 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL

Yapı Kredi: Yüzde 43,00 | Net Kazanç: 27.785 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.027.785 TL

TEB / CEPTETEB: Yüzde 44,00 | Net Kazanç: 27.472 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.027.472 TL

Halkbank: Yüzde 35,00 | Net Kazanç: 25.315 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL

Ziraat Katılım: Yüzde 36,00 (Kâr Payı) | Net Kazanç: 21.179 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL

*Yatırım tavsiyesi değildir.