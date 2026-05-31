Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında maaşlara yapılacak artış oranlarındayken, bankacılık sektöründe de müşteri kazanma vizyonu doğrultusunda promosyon yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Bankalar, portföylerini genişletmek amacıyla nakit promosyon tutarlarını güncellerken; düşük faizli kredi imkanları, fatura iadeleri ve bonus gibi ek haklarla sundukları paketleri genişletiyor.

Farklı kriterlere ve maaş aralıklarına göre değişiklik gösteren banka kampanyalarında, bazı kurumların sunduğu toplam finansal destekler ek avantajlarla birlikte rekor seviyelere ulaşıyor.

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI

Ziraat Bankası: SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Banka ayrıca ilk kez maaş alanlara özel faizsiz kredi, otomatik fatura talimatlarına nakit iade ve ücretsiz bankacılık hizmetleri gibi geniş yan haklar sunuyor.

Halkbank: Maaş ödemelerini 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerine, maaş tutarlarına göre 12.000 TL’ye kadar promosyon desteği sağlıyor.

İş Bankası: Maaşını taşıyan veya ilk kez emekli olan müşterilerine 15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra ek imkanlarla toplamda 25.000 TL’ye ulaşan bir avantaj paketi hazırlıyor.

Garanti BBVA: Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon hakkı tanırken, bonus fırsatlarıyla bu tutarı toplamda 25.000 TL seviyesine çıkarıyor.

Akbank: Maaşını taşıyan ya da taahhüdünü yenileyen emeklilere 20.000 TL’ye varan nakit promosyon sunarken, dönemsel ek hizmet ve fayda paketleriyle bu oranı yukarı taşıyor.

Yapı Kredi: Emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden müşterilerine, ek koşulsuz seçeneklerin de dahil olduğu toplam 30.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Türkiye Finans: Nakit promosyon, ödül ve bonus seçeneklerini bir araya getirerek emekli müşterilerine 32.000 TL’ye varan bir paket sunuyor.

ING: Maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL nakit promosyon sağlayan banka, ek nakit kampanyalarıyla toplam avantaj tutarını 32.000 TL’ye kadar yükseltiyor.

Kuveyt Türk: Emekli maaş müşterileri için hazırladığı yeni dönem kampanyasında toplamda 27.500 TL’ye varan bir finansal destek imkanı tanıyor.

DenizBank: 12.000 TL’lik temel promosyon tutarına ek olarak; otomatik fatura talimatı ve ürün kullanımı gerçekleştiren emeklilere toplamda 27.000 TL’ye varan nakit ödeme yapıyor.

TEB (Türk Ekonomi Bankası): 36 ay boyunca maaş sözü veren emeklilere 12.000 TL ana promosyona ilave olarak 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 21.000 TL ödeme sunuyor.

QNB: Emekli maaşını taşıyarak taahhüt veren müşterilerine bütçe desteği olarak 20.000 TL’ye varan promosyon seçeneği sağlıyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekli promosyonu almak, bankalar arası rekabet sayesinde artık oldukça kolay ve hızlı bir işlem haline geldi. Maaşınızı taşımak ve promosyondan faydalanmak için şu adımları izlemeniz yeterlidir:

1. Başvuru Yöntemini Seçin

Bankalar, şubeye gitmenize gerek kalmadan dijital kanallar üzerinden kolayca geçiş yapmanıza imkan tanıyor. Tercih edebileceğiniz kanallar şunlardır:

Mobil Bankacılık veya İnternet Şubesi: Geçmek istediğiniz bankanın uygulamasını indirerek "Müşteri Ol" seçeneği üzerinden veya mevcut hesabınız varsa "e-Devlet ile Maaş Taşıma" menüsünden başvurabilirsiniz.

e-Devlet Kapısı: e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra "Banka ve Adres Değişikliği" hizmetini aratarak maaşınızı dilediğiniz bankaya ve şubesine tek tıkla taşıyabilirsiniz.

Banka Şubeleri: Tercih ettiğiniz bankanın en yakın şubesine sadece T.C. kimlik kartınızla giderek işlemi dakikalar içinde başlatabilirsiniz.

2. 3 Yıllık Taahhüt Verin

Promosyon almanın temel şartı, emekli maaşınızı 3 yıl (36 ay) boyunca aynı bankadan alacağınızı taahhüt etmektir. Başvuru esnasında bu sözleşmeyi (dijitalde onay kutucuğunu işaretleyerek, şubede ise imza atarak) onaylamanız gerekir.

3. Ek Koşulları İnceleyin (İsteğe Bağlı)

Bankaların sunduğu "yalın" nakit promosyonu doğrudan hesabınıza yatar. Ancak en yüksek rakamlara ulaşmak istiyorsanız bankanın sizden isteyebileceği şu ek şartları yerine getirmeniz gerekebilir:

En az 2 veya 3 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermek.

Bankanın kredi kartını aktif olarak kullanmak veya belirli bir harcama limitine ulaşmak.

Bankada ilk kez hesap açmak veya bir yakınını bankaya davet etmek (Emekli Yakını Kampanyası).

4. Promosyonun Hesaba Yatması

Maaş taşıma işleminiz onaylandıktan sonra, yeni bankanızdan alacağınız ilk maaş ödemesini takip eden birkaç iş günü içinde promosyon tutarı nakit olarak hesabınıza aktarılır.

TAAHHÜDÜ BİTMEYENLER NASIL BİR YOL İZLEMELİ?

Taahhüdü devam edenler, mevcut bankanızla olan 3 yıllık sözleşme süreniz henüz dolmamış olsa bile dilediğiniz an bankanızı değiştirebilirsiniz.

Bu durumda eski bankanız, taahhüdünüzün kalan süresini hesaplayarak (kullanmadığınız günlerin oranına göre) sizden bir iade talep eder. Bu işleme finansal dilde kıstelyevm denir.



Kalan sürenin iade tutarını ödedikten sonra, maaşınızı daha yüksek promosyon veren yeni bir bankaya hemen taşıyabilirsiniz.