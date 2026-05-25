2026 yılı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, piyasalarda ve banka şubelerinde bayram öncesi yoğunluk başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre bu yıl Arefe günü 26 Mayıs Salı, Kurban Bayramı'nın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

25 Mayıs Pazartesi Günü Bankalar Açık mı?

Bayram haftasının ilk iş günü olan 25 Mayıs Pazartesi günü tüm kamu ve özel bankalar tam gün hizmet vermeye devam edecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank ve Yapı Kredi başta olmak üzere tüm banka şubeleri normal mesai saatlerinde açık olacak. Pazartesi günü yapılacak şube işlemleri, EFT, havale ve FAST transferleri hiçbir kısıtlama olmaksızın, normal gün düzeninde kesintisiz olarak gerçekleştirilebilecek.

26 Mayıs Salı (Arefe Günü) Bankalar Kaça Kadar Açık?

Arefe günü olan 26 Mayıs Salı günü ise resmi tatil mevzuatı gereğince yarım gün mesai uygulanacak. Bankaların Arefe günü çalışma düzeni şu şekilde olacak:

-Açılış Saatleri: Banka şubeleri sabah standart saatinde (09:00) kapılarını açacak.

-Kapanış Saatleri: Şubeler, öğle saat 12:30 veya en geç 13:00’e kadar işlem kabul edecek.

-Ögleden sonra ise tüm banka şubeleri resmi tatil süreci başladığı için kapalı olacak.

Kritik Uyarı: Arefe Günü Saat 13:00'ten Sonra EFT Yapacaklar Dikkat!

Bayram öncesi para transferi yapacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için saat detayına dikkat etmesi gerekiyor.

EFT İşlemleri Ertelenecek: Arefe günü saat 13:00'ten sonra yapılacak standart EFT işlemleri, bankalar resmi tatile gireceği için bayram sonrasındaki ilk iş günü olan 1 Haziran Pazartesi günü hesaplara geçecek.

7/24 Kesintisiz Alternatif (FAST): Bayram tatili boyunca anlık nakit transferi ihtiyacı olan vatandaşlar, Merkez Bankası'nın FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemini kullanabilecek. FAST ile belirlenen limitler dahilinde bayram süresince 7/24 anlık para transferi yapılabilecek.

Bankalar Ne Zaman Açılacak?

Kurban Bayramı resmi tatilinin ardından, tüm bankalar 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla normal mesai düzenine geri dönecek.

Uzun tatil süresi boyunca şubeler kapalı olsa da vatandaşlar işlemlerini bankamatikler (ATM), internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirebilecek. Şubede işi olanların ise işlemlerini en geç 26 Mayıs Salı günü saat 12:30'a kadar tamamlaması önem arz ediyor.