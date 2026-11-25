Yeni yıla girerken bankaların kampanya ve sadakat programlarında uyguladığı yıl sonu sıfırlama takvimi işlemeye başladı. Pek çok tüketicinin farkında olmadan hesaplarında biriktirdiği ve toplamda milyarlarca lirayı bulduğu tahmin edilen ödül puanlar, yılın son günü saat 23.59'a kadar harcanmazsa bankaların havuzuna geri dönecek.

HANGİ PUANLAR SİLİNECEK, HANGİLERİ DEVREDECEK?

Her bankanın sadakat programı ve puan geçerlilik süresi farklılık gösterse de genel kural olarak kampanya bazlı kazanılan ekstra puanlar yıl sonunda siliniyor. Belirli tarihler arasında yapılan harcamalara özel verilen ekstra ödüller, nakit iadeler ve hediye çekleri 31 Aralık'ta kesin olarak sıfırlanırken, bazı bankalar rutin alışverişlerden kazanılan standart puanları bir sonraki yıla devredebiliyor. Havayolu ortaklı kredi kartlarında biriken millerin bir kısmı ise geçerliliğini korusa da dönemsel kampanyalarla kazanılan ekstra miller yıl sonu itibarıyla yanma riski taşıyor.

DİJİTAL CÜZDANLAR VE ÖN ÖDEMELİ KARTLAR DA RİSK ALTINDA

Uyarılar yalnızca geleneksel banka ve kredi kartlarıyla sınırlı kalmıyor. Günlük ödemelerde sıkça kullanılan dijital cüzdan uygulamaları, ön ödemeli kartlar ve e-ticaret platformlarının sadakat cüzdanlarında biriken nakit iadeler ile indirim kuponları da Aralık 2026 takvimi kapsamında geçerliliğini yitirecek. Özellikle birden fazla banka kartı veya dijital ödeme aracı kullanan tüketicilerin, küçük tutarlar halinde biriken bu bakiyeleri gözden kaçırması ciddi bir maddi kayba yol açabiliyor.

PUANLARIN YANMAMASI İÇİN NE YAPILMALI?

Birikmiş haklarınızı kaybetmemek için Aralık ayının son haftasını beklemeden harekete geçmeniz büyük önem taşıyor. Öncelikle kullandığınız tüm bankaların mobil uygulamalarına girerek kartlarım veya kampanyalar sekmesinden mevcut puan bakiyenizi ve bu tutarların son kullanma tarihini kontrol etmelisiniz. Puanlarınızı doğrudan nakde çeviremiyorsanız, anlaşmalı üye işyerlerinde yapacağınız rutin market, akaryakıt veya giyim alışverişlerinde kasada ödeme yaparken puan kullanmak istediğinizi belirterek bakiyenizi eritebilirsiniz.

FATURA ÖDEMELERİ VE HEDİYE ÇEKLERİYLE BAKİYENİZİ KURTARIN

Alışveriş yapmayı planlamayan tüketiciler için ise fatura ödemeleri ve dijital hediye çekleri en pratik kurtarma yöntemi olarak öne çıkıyor. Pek çok banka biriken puanlarla mobil uygulama üzerinden elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturası ödenmesine imkan tanıyor. Yakın zamanda bir harcama planınız yoksa bankanızın anlaşmalı olduğu dijital platformlardan ileri tarihli kullanabileceğiniz hediye kodları satın alarak puanlarınızı koruma altına alabilirsiniz. Bankacılık ve tüketici dernekleri, yılın son günü yaşanabilecek sistemsel aksaklıklar ve POS cihazı yoğunlukları nedeniyle puan kullanım işlemlerinin en geç 30 Aralık akşamına kadar tamamlanmasını tavsiye ediyor.