Siber dolandırıcılık ve veri hırsızlığına karşı bankacılık sektöründe güvenlik önlemleri küresel çapta sıkılaşıyor. Türkiye'nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatları ve siber güvenlik protokolleriyle uzun süredir uyguladığı zararlı yazılım tespiti ve şüpheli işlem engelleme süreçlerinin bir benzeri Rusya'da da hayata geçiriliyor.

CİHAZINDA VİRÜS OLANIN TÜM İŞLEMLERİ İPTAL EDİLECEK

Rusya İçişleri Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yasadışı Kullanımıyla Mücadele Dairesi, 1 Mart 2027 itibarıyla finansal sistemde radikal bir dönemin başlayacağını duyurdu. Yeni karara göre Rus bankaları; mobil uygulamalar ve internet şubeleri üzerinden erişim sağlayan kullanıcıların cihazlarında kötü amaçlı yazılım taraması yapacak. Taramada virüs veya casus yazılım saptanan müşterilerin kart ödemeleri, elektronik para transferleri ve Hızlı Ödeme Sistemi üzerinden yapmak istediği işlemler otomatik olarak reddedilecek.

TÜRKİYE’DEKİ BANKALAR HALİHAZIRDA TEYAKKUZDA

Türkiye'de bankacılık sektörü, BDDK'nın "Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği" çerçevesinde benzer güvenlik katmanlarını halihazırda aktif olarak kullanıyor.

Türkiye'deki bankacılık uygulamaları kullanıcı cihazında zararlı yazılım, yetkisiz erişim veya cihaz güvenlik duvarının kaldırılması anlamına gelen "root/jailbreak" durumlarını tespit ettiğinde finansal işlemleri durdurabiliyor veya ek doğrulama adımları talep edebiliyor.

Ayrıca şüpheli bir cihaz ya da farklı bir konum algılandığında mobil bankacılık erişimi kısıtlanarak olası dolandırıcılık vakalarının önüne geçiliyor. Küresel ölçekte artan siber tehditler karşısında hem Türkiye'de hem de dünyada bankalar, kullanıcıların kişisel cihaz güvenliğini doğrudan finansal işlemin onaylanma şartı haline getirmeye devam ediyor.