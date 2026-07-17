Uygulanan hatalı ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye'de kontrolden çıkan enflasyon, her geçen gün nakit para kullanımını imkansız hale getirmeye devam ediyor.



1 Ocak 2009 itibarıyla tedavüle çıkan 200 TL'lik banknotların değerinin günümüzde 4,25 dolara kadar gerilemesi, ticaret ve temel alışverişler için dahi nakit para kullanılmasını büyük bir külfet haline getirirken, bu durum bankaların lojistik sorunlarının da derinleşmesine yol açmakta.





ATM'lere nakit yetiştirmekte güçlük yaşayan bankalar, para transferinde kullanılan araç ve personel sayısını artırsa da talebe tam anlamıyla karşılık verememekte.



ATM'LERDE TEK TİP BANKNOT DÖNEMİ BAŞLADI



Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, bu duruma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bankalar ATM’lere 200 TL’lik banknot dışında başka banknot koymuyorlar artık…" ifadelerini kullanırken, geçtiğimiz yıl ATM'lerden 10, 20 ve 50 TL'lik banknotları kapsam dışı bırakan bankaların şimdilerde 100 liralık banknotları da ATM slotlarından çıkardığı öğrenildi.





Çok sayıda banka, daha yüksek hacimde işlemler gerçekleştirebilmek için ATM'lerde ayrılan para slotlarının tamamını 200 liralık banknotlara tahsis etti. Bu durum ATM'lerde tek tip banknot döneminin başlaması olarak yorumlanırken, ekonomistler mevcut ekonomik şartlar doğrultusunda 500 ve 1000 TL'lik banknotların bir an önce tedavüle girmesi gerektiğini savunmakta.