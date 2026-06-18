Citigroup, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında verdiği mesajlar sonrasında faiz indirimi beklentilerini güncelledi.

Kurum, daha önce 2026'nın eylül, ekim ve aralık aylarında üç faiz indirimi beklerken, yeni tahmininde ilk indirimin ekim ayında gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

FAİZ İNDİRİMİ EKİME ERTELENDİ

Buna göre Citigroup, Fed'in ekim ve aralık 2026'da iki faiz indirimi yapacağını, üçüncü indirimin ise Ocak 2027'de geleceğini bekliyor.

Fed, son toplantısında politika faizini sabit tutarken karar metninden daha önce yer alan gevşeme eğilimine dair ifadeleri tamamen çıkardı. Bu değişiklik, piyasalarda para politikasının beklenenden daha uzun süre sıkı kalabileceği şeklinde yorumlandı.

Karar sonrasında ABD Hazine tahvili getirileri yükselirken, hisse senedi piyasalarında satış baskısı görüldü.

JPMORGAN SENEYE ÖTELEDİ

J.P. Morgan Asset Management APAC Baş Piyasa Stratejisti Tai Hui de Fed'in bu yıl faiz oranlarında değişikliğe gitme olasılığının düşük olduğunu savundu.

Hui, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mevcut faiz seviyelerini koruma konusunda rahat göründüğünü belirterek, politika yapıcıların enflasyon ve istihdam verilerini izlemeyi tercih ettiğini söyledi.

WARSH DÖNEMİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Tai Hui, Fed'in fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedeflerinin para politikasının temelini oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Hui'ye göre federal fon faizi, Fed'in ana politika aracı olmaya devam ederken, Başkan Kevin Warsh döneminde de para politikası çerçevesinde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.