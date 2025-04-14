Mevduat faizlerinde son dönemde yaşanan hareketlilik, Türk Lirası'na olan talebi artırırken, bankaların sunduğu faiz oranları da gözle görülür şekilde yükseldi. Son haftalarda, yüzde 50 seviyesinin yeniden görülmesiyle birlikte, 1 milyon TL’nin getirisi de dikkat çekici bir artış gösterdi. Peki, bu faiz artışlarının ardındaki sebepler neler ve yatırımcılar için en kârlı bankalar hangileri?

Son üç haftada mevduat faizlerinde önemli bir yükseliş yaşanırken, özellikle Mart ayının ortalarında yüzde 47 seviyesine gerileyen faiz oranları, bu hafta yüzde 50 seviyesine çıkarak dikkat çekti.

TCMB’nin geçen ay yaptığı “takvim dışı” Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, gecelik borç verme faiz oranı yüzde 44’ten yüzde 46’ya çıkarıldı. Bu adım, TL’nin cazibesini artırarak, piyasanın yüzde 46’dan fonlanmaya başlamasına neden oldu. Bu gelişmeler, aynı zamanda mevduat faizlerinin de yükselmesine yol açtı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE DEĞİŞİM YAŞANDI

Enflasyon beklentilerinde de bir değişim yaşandı. TCMB’nin Nisan ayı piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,04’ten yüzde 29,98’e yükseldi. Bu artış, piyasaların enflasyon endişelerini beraberinde getirerek, TCMB’yi kısa vadede daha sıkı bir para politikası izlemeye yönlendirdi.

BANKALAR FAİZ KARARINI BEKLEMEDİ

Son olarak, TCMB şubat ayında yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 45’ten yüzde 42,50’ye indirmişti. Ancak, piyasa beklentilerine göre, bu hafta perşembe günü yapılacak TCMB faiz kararında herhangi bir faiz indirimi beklenmiyor.

AA Finans tarafından yapılan bir ankette, piyasanın yüzde 42,50'lik seviyenin korunmasını öngördüğü belirtildi. Ayrıca, TCMB’nin piyasanın yüzde 46’dan fonlanmaya devam edeceği de tahmin ediliyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VE BANKALARDA SON DURUM

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Son dönemde, TL’nin cazip hale gelmesiyle birlikte bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarında da artışlar gözlemlendi. Geçen hafta yüzde 49,50 olan en yüksek mevduat faizi oranı, bu hafta yüzde 50,00 seviyesine yükseldi.

Bu artışla birlikte, en yüksek mevduat faizini sunan bankalar da belli oldu. İşte, 14 Nisan 2025 itibarıyla Türkiye’de en yüksek mevduat faizi sunan bankalar:

Fibabanka Kiraz Hesap: %50,00

Anadolubank Renkli Hesap: %49,00

Alternatif Bank VOV Hesap: %49,00

QNB Kazandıran Günlük Hesap: %48,50

Akbank: %47,50

1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ

Bankalar arasındaki faiz farkları, yüksek miktarda mevduat yatıran yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Örneğin, Fibabanka Kiraz Hesap ile yüzde 50 faiz oranı sunulurken, 1 milyon TL yatırımının getirisi şu şekilde hesaplanıyor:

Mevduat Miktarı: 1 milyon TL

Mevduat Vadesi: 32 gün

Mevduat Faiz Oranı: %50,00

Net Getiri: 37.260 TL

Mevduat faizlerindeki artış, Türk Lirası'nın getirisini artırırken, yatırımcılar için önemli fırsatlar yaratıyor.

Ancak, enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve TCMB’nin daha sıkı para politikası izlemesi, ekonomik belirsizlikleri beraberinde getiriyor. Yatırımcıların, yüksek faiz oranlarından faydalanırken, aynı zamanda enflasyon risklerine karşı dikkatli olmaları gerektiği uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonun üzerinde getiri sağladı

Mevduat faizi (brüt), martta, yıllık bazda yüzde 39,18 ile 52 ay sonra enflasyonun üzerinde getiri sağlarken, bu dönemde TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına kazandıran tek finansal yatırım aracı oldu.