Merkez Bankası Aralık 2024'te ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. Merkez Bankası, aralık ayında faizi 250 baz puan indirerek yüzde 502de yüzde 47,50 seviyesine çekti. Merkez Bankası, indirimlerine ara vermeden devam ederek, 6 Mart'ta gerçekleştirdiği son toplantısında da faizi 250 baz puan indirerek yüzde 42,50 seviyesine çekti. Merkez Bankası'nın bu indirimleri sonrası gözler bankaların mevduat faizine çevrildi.
Bankaların mevduat faiz oranları nasıl değişti. 1 milyon TL'nin aylık faz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte detaylar...
Odeabank
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 30.553 lira
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 44,75
Net Kazanç: 32.603 lira
Garanti
Faiz Oranı: Yüzde 42,50
Net Kazanç: 31.671 lira
Deniz Bank
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 32.416 lira
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 33.534 lira
ING
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 34.279 lira
Türkiye Finans
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 35.025 lira
En Para
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 30.553 lira
Fibabanka
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 35.025 lira
Getir Finans
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 33.534 lira
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 32.044 lira
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 44.50
Net Kazanç: 33.162 lira