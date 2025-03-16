Merkez Bankası Aralık 2024'te ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. Merkez Bankası, aralık ayında faizi 250 baz puan indirerek yüzde 502de yüzde 47,50 seviyesine çekti. Merkez Bankası, indirimlerine ara vermeden devam ederek, 6 Mart'ta gerçekleştirdiği son toplantısında da faizi 250 baz puan indirerek yüzde 42,50 seviyesine çekti. Merkez Bankası'nın bu indirimleri sonrası gözler bankaların mevduat faizine çevrildi.

Bankaların mevduat faiz oranları nasıl değişti. 1 milyon TL'nin aylık faz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte detaylar...

Odeabank

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 30.553 lira

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 44,75

Net Kazanç: 32.603 lira

Garanti

Faiz Oranı: Yüzde 42,50

Net Kazanç: 31.671 lira

Deniz Bank

Faiz Oranı: Yüzde 43,50

Net Kazanç: 32.416 lira

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 33.534 lira

ING

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 34.279 lira

Türkiye Finans

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 35.025 lira

En Para

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 30.553 lira

Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 35.025 lira

Getir Finans

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 33.534 lira

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 32.044 lira

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 44.50

Net Kazanç: 33.162 lira

 