Birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların mevduat hesaplarına ilgisi sürerken, bankaların sunduğu faiz oranları da yakından takip ediliyor. Özellikle 500 bin TL gibi yüksek tutarlarda, bankalar arasındaki faiz farkı vade sonunda elde edilen kazancı önemli ölçüde değiştirebiliyor.
32 günlük vadeli mevduat hesaplarında uygulanan güncel oranlara göre 500 bin TL'nin vade sonunda sağlayacağı net kazanç 15 bin TL seviyesine yaklaşıyor. Faiz oranları bankadan bankaya değişirken, tasarruf sahipleri en yüksek getiriyi sunan seçenekleri araştırıyor.
500 BİN TL İÇİN BANKALARIN MEVDUAT GETİRİLERİ
Bankaların güncel mevduat faiz oranları, 500 bin TL anapara ve 32 günlük vade üzerinden karşılaştırıldı. Hesaplamalarda uygulanan faiz oranlarına göre vade sonunda elde edilecek net kazançlar farklılık gösteriyor.
Faiz oranındaki küçük değişiklikler bile 32 günlük vade sonunda elde edilen getiriyi etkilerken, en yüksek faiz oranını sunan bankalar daha fazla kazanç imkanı sağlıyor.
Peki hangi banka 500 bin TL için ne kadar faiz veriyor? İşte 32 günlük vadede banka banka mevduat faiz oranları ve elde edilecek net kazançlar...
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12.657 TL
Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 35,25
Net Kazanç: 12.747 TL
Vade Sonu Bakiye: 512.747 TL
ZİRAAT KATILIM
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 10.597 TL
Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13.380 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13.380 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL
N KOLAY
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 14.158 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.158 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 38,75
Net Kazanç: 14.013 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.013 TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14.298 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.298 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 40,25
Net Kazanç: 12.991 TL
Vade Sonu Bakiye: 512.991 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 13.538 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.538 TL
HAYAT FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 41,08
Net Kazanç: 14.856 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.856 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 13.136 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.136 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 13.256 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.256 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 13.564 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.564 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 13.873 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 12.792 TL
Vade Sonu Bakiye: 512.792 TL
ZİRAAT DİNAMİK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 11.312 TL
Vade Sonu Bakiye: 511.312 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 13.736 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.736 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 13.736 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.736 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 13.771 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.771 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 14.059 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.059 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 14.991 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.991 TL
TÜRK TİCARET BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 14.711 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.711 TL