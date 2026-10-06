Birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların mevduat hesaplarına ilgisi sürerken, bankaların sunduğu faiz oranları da yakından takip ediliyor. Özellikle 500 bin TL gibi yüksek tutarlarda, bankalar arasındaki faiz farkı vade sonunda elde edilen kazancı önemli ölçüde değiştirebiliyor.

32 günlük vadeli mevduat hesaplarında uygulanan güncel oranlara göre 500 bin TL'nin vade sonunda sağlayacağı net kazanç 15 bin TL seviyesine yaklaşıyor. Faiz oranları bankadan bankaya değişirken, tasarruf sahipleri en yüksek getiriyi sunan seçenekleri araştırıyor.

500 BİN TL İÇİN BANKALARIN MEVDUAT GETİRİLERİ

Bankaların güncel mevduat faiz oranları, 500 bin TL anapara ve 32 günlük vade üzerinden karşılaştırıldı. Hesaplamalarda uygulanan faiz oranlarına göre vade sonunda elde edilecek net kazançlar farklılık gösteriyor.

Faiz oranındaki küçük değişiklikler bile 32 günlük vade sonunda elde edilen getiriyi etkilerken, en yüksek faiz oranını sunan bankalar daha fazla kazanç imkanı sağlıyor.

Peki hangi banka 500 bin TL için ne kadar faiz veriyor? İşte 32 günlük vadede banka banka mevduat faiz oranları ve elde edilecek net kazançlar...

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12.657 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 35,25

Net Kazanç: 12.747 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.747 TL

ZİRAAT KATILIM

Faiz Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 10.597 TL

Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13.380 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13.380 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL

N KOLAY

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 14.158 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.158 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 38,75

Net Kazanç: 14.013 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.013 TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.298 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.298 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 40,25

Net Kazanç: 12.991 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.991 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 13.538 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.538 TL

HAYAT FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 41,08

Net Kazanç: 14.856 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.856 TL

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 13.136 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.136 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 13.256 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.256 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 13.564 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.564 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 13.873 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 12.792 TL

Vade Sonu Bakiye: 512.792 TL

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 11.312 TL

Vade Sonu Bakiye: 511.312 TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 13.736 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.736 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 13.736 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.736 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 13.771 TL

Vade Sonu Bakiye: 513.771 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 14.059 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.059 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 14.991 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.991 TL

TÜRK TİCARET BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 14.711 TL

Vade Sonu Bakiye: 514.711 TL