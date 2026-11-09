Bankacılık sektöründe mevduat kapma rekabeti hız kesmeden sürerken, vadeli hesap faiz ve kâr payı oranları yeniden güncellendi.

Enflasyona karşı birikimlerinin değerini korumak isteyen tasarruf sahipleri için 1 milyon liralık birikimin 32 günlük net kazancı kurumlar arasında ciddi farklılıklar sergileyerek 29 bin TL sınırını aştı.

Piyasalardan derlenen son verilere göre, özellikle dijital kanallara özel tanımlanan kampanyalar ve değişen oranlar, aynı anapara üzerinden elde edilen aylık ek gelirde belirgin makaslar oluşturuyor.

Yatırımcıların vadeli mevduat tercihlerinde en sık karşılaştığı durumların başında brüt oran ile net getiri arasındaki fark geliyor.

Günlük veya vadeli hesaplarda ilan edilen yüksek brüt oranlar; vadesiz hesapta faizsiz olarak tutulması zorunlu olan alt limitler veya ek masraf koşulları nedeniyle hedeflenen kazancı sağlamayabiliyor.

Kâğıt üzerinde daha ılımlı bir orana sahip standart bir vadeli mevduat hesabı, yüksek oran vadeden ancak vadesiz bakiye şartı koşan hesap türlerine kıyasla vade sonunda binlerce lira daha yüksek getiri sunabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, yatırım kararı alınırken yalnızca ilan panosundaki brüt yüzdelere değil, vade bitiminde hesaba geçecek net TL tutarına odaklanılması gerektiğine dikkat çekiyor.

DİJİTAL BANKACILIK VE STOPAJ AVANTAJI

Vadeli hesap getirisinde bir diğer kritik unsuru gelir vergisi stopaj kesintileri ve başvuru kanalları oluşturuyor.

Bankalar, fiziki şubeler yerine mobil ve internet bankacılığı üzerinden açılan hesaplara ilave "hoş geldin" veya "dijital kanal" faiz primleri uygulayabiliyor. Yayımlanan getiri listelerindeki tüm tutarlar, yasal stopaj kesintileri düşüldükten sonra tasarruf sahibinin eline geçen net rakamları yansıtıyor.

BANKA BANKA 1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİ LİSTESİ

1 milyon TL anaparanın 32 günlük vade sonundaki net kazançları ve toplam bakiyeleri yüksekten düşüğe şu şekilde sıralandı:

Türk Ticaret Bankası: Faiz Oranı %44,50 | Net Kazanç: 29.423 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.029.423 TL

Hayat Finans: Kâr Payı Oranı %40,48 | Net Kazanç: 29.278 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.029.278 TL

Vakıf Katılım: Kâr Payı Oranı %38,50 | Net Kazanç: 28.225 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.225 TL

N Kolay: Faiz Oranı %37,00 | Net Kazanç: 27.572 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.027.572 TL

Akbank: Faiz Oranı %38,00 | Net Kazanç: 27.484 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL

DenizBank: Faiz Oranı %38,00 | Net Kazanç: 27.484 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL

Şekerbank: Faiz Oranı %38,00 | Net Kazanç: 27.484 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.027.484 TL

QNB: Faiz Oranı %37,25 | Net Kazanç: 26.942 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.026.942 TL

Anadolubank: Faiz Oranı %43,00 | Net Kazanç: 26.838 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.026.838 TL

Ziraat Bankası: Faiz Oranı %37,00 | Net Kazanç: 26.761 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.026.761 TL

Ziraat Dinamik: Faiz Oranı %37,00 | Net Kazanç: 26.761 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.026.761 TL

ON Dijital: Faiz Oranı %37,00 | Net Kazanç: 26.761 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.026.761 TL

Odea: Faiz Oranı %37,00 | Net Kazanç: 26.761 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.026.761 TL

Enpara: Faiz Oranı %36,75 | Net Kazanç: 26.580 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.026.580 TL

İş Bankası: Faiz Oranı %36,50 | Net Kazanç: 26.400 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.026.400 TL

Alternatif Bank: Faiz Oranı %42,00 | Net Kazanç: 26.278 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.026.278 TL

ING: Faiz Oranı %42,00 | Net Kazanç: 26.204 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.026.204 TL

Yapı Kredi: Faiz Oranı %40,00 | Net Kazanç: 25.819 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.025.819 TL

Fibabanka: Faiz Oranı %42,00 | Net Kazanç: 25.434 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.025.434 TL

Halkbank: Faiz Oranı %35,00 | Net Kazanç: 25.315 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL

TEB: Faiz Oranı %40,50 | Net Kazanç: 25.255 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.025.255 TL

Ziraat Katılım: Kâr Payı Oranı %36,00 | Net Kazanç: 21.179 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL

EKİM AYINDA DA EN ÇOK MEVDUAT FAİZİ KAZANDIRDI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ekimde en yüksek aylık reel getiri, yüzde 0,39 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.