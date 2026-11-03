Merkez Bankası, politika faizini yüzde 36’ya çekti. Ancak ticari kredide faiz oranları değişmedi, iş dünyasının ticari kredi faiz oranlarında düşüş beklentisi başka bahara kaldı.

Ticari kredide faiz oranlarının kamu bankalarında yıllık yüzde 44-48, özel bankalarda ise yüzde 51-52 bandından olduğu belirtildi. Bankalar yüksek kârlılıklar açıklarken yurtdışı merkezli olanların da Türkiye’den elde ettiği kârı uluslararası merkezlere transfer ettiği ifade edilirken ticari kredide yüksek faizli teklifler tepkiye yol açıyor. Bir firmaya yıllık yüzde 69.25’i bulan faiz oranı ile ticari kredi sunulduğu görüldü.

‘ÇALIŞARAK KAYBEDİYORUZ’

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Plastik sektöründe makine ekipman yatırımında yüzde 18 düşüş var. Uzun vadeli kredilerin en çok kullanıldığı alanlar bu” dedi. “İş olmayınca yatırım mallarına talep azaldı” ifadelerini kullanan Eroğlu, “Biraz iş varsa kredi faizi yüksek. Sanayici bu sarmalın içinde zor bir süreçten geçiliyor. İSO seçim sürecinde üyelerimizi ziyaret ettik. Sanayici için çok dramatik bir tablo var. ‘Çalışarak kaybediyoruz’ cümlesini sık duyuyorum” dedi.

Bir firmaya sunulan 12 ay vadeli ticari kredi teklifinde 5 milyon 200 bin liralık borcun geri ödemesinin 7.6 milyonu bulduğu görüldü. Yıllık faiz oranı yüzde 70’i buldu.

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, “Ticari kredide faiz oranı politika faizinin 14 puan üzerinde, bu kabul edilebilir değil. Piyasa inanılmaz sıkışık. Maliyetler arttı, yıl sonu kapanmalar artacak. Bu kredi maliyetlerine bir işletmenin katlanması çok zor, kimse ödeyemez” diye konuştu.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, “Faiz oranları düşmüyor, bir de masraf adı altında daha da faiz artıyor. Yüksek faiz oranını zamanında Sayın Bakan’a da (Mehmet Şimşek) söylemiştim, ‘Onlar da çok kazanmıyor’ demişti. Zarar açıklayan banka görmedik” dedi.