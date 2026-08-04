Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları ve piyasaya yönelik likidite adımları, bankaların mevduat faiz oranlarına doğrudan yansıdı. Bankalar, sundukları vadeli mevduat ve günlük kazandıran hesap ürünlerinde faiz ile kâr payı oranlarını yeniden belirledi.

Bu güncellemeyle birlikte, birikimini Türk Lirası mevduatta değerlendirmek isteyenler için 350.000 TL'nin 32 günlük net getirisi, tercih edilen banka ve hesap türüne göre değişiklik gösteriyor. Güncel piyasa koşullarında bazı bankalarda aylık net kazanç 10 bin 500 TL seviyesinin üzerine çıkmış durumda.

BANKA BANKA GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE GETİRİLERİ

350.000 TL tutarındaki birikimin bankaların sunduğu güncel oranlar üzerinden hesaplanan 32 günlük net kazançları ve vade sonu toplam bakiye tutarları şu şekilde:

TEB - Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %45,00

Aylık Net Kazanç: 10.581,23 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.581,23 TL

ING - Turuncu Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %45,00

Aylık Net Kazanç: 10.581,23 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.581,23 TL

CEPTETEB - Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %45,00

Aylık Net Kazanç: 10.581,23 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.581,23 TL

Hayat Finans - Avantajlı Hesap (Standart Vadeli Katılım Hesabı)

Kâr Payı Oranı: %41,76

Aylık Net Kazanç: 10.571,57 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.571,57 TL

DenizBank - E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41,75

Aylık Net Kazanç: 10.569,04 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.569,04 TL

Akbank - Vadeli Hesap TL (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41,50

Aylık Net Kazanç: 10.505,75 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.505,75 TL

QNB - E-Vadeli Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41,50

Aylık Net Kazanç: 10.505,75 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.505,75 TL

Anadolubank - Renkli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %46,00

Aylık Net Kazanç: 10.482,04 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.482,04 TL

Alternatif Bank - VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %46,00

Aylık Net Kazanç: 10.482,04 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.482,04 TL

N Kolay - N Kolay Bono (Günlük Kazandıran Bono)

Faiz Oranı: %40,00

Aylık Net Kazanç: 10.432,88 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.432,88 TL

Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41,00

Aylık Net Kazanç: 10.379,18 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.379,18 TL

Ziraat Dinamik - Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41,00

Aylık Net Kazanç: 10.379,18 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.379,18 TL

ING - Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41,00

Aylık Net Kazanç: 10.379,18 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.379,18 TL

Odeabank - Yeni Vadeli Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41,00

Aylık Net Kazanç: 10.379,18 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.379,18 TL

Akbank - Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41,00

Aylık Net Kazanç: 10.529,66 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.529,66 TL

Odeabank - Oksijen Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %45,00

Aylık Net Kazanç: 10.250,56 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.250,56 TL

DenizBank - Kaptan Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %45,00

Aylık Net Kazanç: 10.250,56 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.250,56 TL

QNB - Kazandıran Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %43,50

Aylık Net Kazanç: 10.223,12 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.223,12 TL

Yapı Kredi - Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %43,50

Aylık Net Kazanç: 10.223,12 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.223,12 TL

Fibabanka - Kiraz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %46,00

Aylık Net Kazanç: 10.143,91 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.143,91 TL

ON Dijital - E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %40,00

Aylık Net Kazanç: 10.126,03 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.126,03 TL

ON Dijital - ON Plus (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %45,50

Aylık Net Kazanç: 10.031,89 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 360.031,89 TL

Türk Ticaret Bankası - Salkım Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %45,25

Aylık Net Kazanç: 9.975,89 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 359.975,89 TL

Getirfinans - Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44,00

Aylık Net Kazanç: 9.696,05 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 359.696,05 TL

Ziraat Dinamik - Dinamik Kazandıran Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %47,00

Aylık Net Kazanç: 8.985,67 TL

Vade Sonu Toplam Bakiye: 358.985,67 TL

GÜNLÜK VE STANDART VADELİ HESAP TERCİHİ NASIL OLMALI?

Mevduat faiz oranlarında bankaların günlük vadeli (gecelik faiz işleten) hesaplar ile standart vadeli (vade süresince sabit faiz garantisi veren) hesaplar için farklı faiz politikaları uyguladığı görülüyor.

Günlük vadeli hesaplar, mudilere diledikleri zaman para yatırma ve çekme esnekliği tanıyarak likidite ihtiyacını karşılarken; standart vadeli mevduat hesapları ise belirlenen 32 günlük vade süresi boyunca anaparanın ve faiz oranının sabit kalmasını güvence altına alıyor.