Kasım 2026 itibarıyla emekli maaş promosyonlarında kartlar yeniden dağıtıldı. Bankalar arasındaki müşteri çekme yarışı hız kazanırken, nakit ödemelerin yanı sıra fatura talimatı, kart harcaması ve faizsiz kredi gibi ek imkânlarla sunulan toplam fayda tutarları katlandı.
Mevcut bankasındaki 3 yıllık taahhüt süresi henüz dolmamış emekliler de cayma hakkını kullanarak, kalan sürenin tutarını iade edip daha yüksek promosyon sunan bankaya geçiş yapabiliyor. İşte şubeye gitmeden mobil uygulama ve e-Devlet üzerinden de kolayca taşınabilen maaşlar için bankaların Kasım 2026 promosyon tarifesi:
GARANTİ BBVA
Toplam Avantaj: 25.000 TL'ye kadar
Nakit Promosyon: 15.000 TL’ye kadar
Ek Fırsatlar: Bonus Kart/Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, Avans Hesap kullanımına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL bonus imkânı.
Ayrıcalık: Mobil ve internet bankacılığından hafta içi 08.30-16.00 arası ücretsiz EFT/FAST ve havale kolaylığı. Kampanya 30 Kasım 2026'ya kadar geçerli.
İŞ BANKASI
Nakit Promosyon: 6.250 TL – 15.000 TL
Toplam Avantaj: 25.000 TL'ye varan fayda
Detaylar: Maaş dilimine göre 15 bin TL'ye varan nakit ödemeye ek olarak; otomatik fatura talimatı, düzenli kredi kartı kullanımı ve yeni kasko/konut sigortası yaptıran emeklilere sunulan ek fırsatlarla toplam kazanım 25.000 TL'yi buluyor.
Günün Trend Haberleri
QNB FİNANSBANK
Nakit Promosyon: 20.000 TL'ye kadar
Maaş Dilimlerine Göre Dağılım:
0 – 9.999 TL arası: 8.500 TL
10.000 TL – 14.999 TL arası: 13.500 TL
15.000 TL – 19.999 TL arası: 16.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
Başvuru: Şubelerin yanı sıra mobil/internet şube ve 0850 222 0 900 çağrı merkezinden 3 yıllık taahhütle anında başvuru imkânı.
ING TÜRKİYE
Koşulsuz Nakit: 15.000 TL'ye kadar
Toplam Promosyon: 32.000 TL'ye kadar
Detaylar: Maaşını taşıyan SGK emeklilerine ek koşulsuz 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Kampanya kapsamındaki ek nakit promosyon adımlarının tamamlanmasıyla birlikte toplam kazanç 32.000 TL seviyesine ulaşıyor.
DENİZBANK
Nakit Promosyon: 12.000 TL'ye kadar
Ek Fırsatlarla Toplam: 30.000 TL'ye kadar
Detaylar: 12.000 TL'ye varan taban nakit promosyona ilave olarak; yeni hesap açıp 3 yıl taahhüt veren, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) tanımlatan, 2 adet otomatik fatura talimatı veren ve aktif kredi kartı kullanan emeklilere maaşa göre 18.000 TL'ye varan ek ödeme yapılıyor. Kampanya 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli.
ZİRAAT BANKASI
Net Promosyon: 12.000 TL'ye kadar
Finansman Paketi: 90.000 TL'ye varan toplam avantaj
Detaylar: 12.000 TL nakit promosyonun yanında, 40.000 TL faizsiz kredi, 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans ve harcama puanı olanaklarıyla kamu bankaları arasındaki en geniş kapsamlı finansman paketlerinden birini sunuyor.
HALKBANK
Brüt Maaşa Göre Promosyon Tutarları (3 Yıllık Taahhüt):
10.000 TL altı (Ölüm aylığı vb.): 5.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Bankaların kampanya koşulları, ek ürün zorunlulukları ve geçerlilik tarihleri değişkenlik gösterebilir. Maaş taşıma işlemi öncesinde bankaların resmî internet siteleri ya da müşteri hizmetleri üzerinden güncel sözleşme şartlarının teyit edilmesi önerilir.
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