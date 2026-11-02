GARANTİ BBVA

Toplam Avantaj: 25.000 TL'ye kadar

Nakit Promosyon: 15.000 TL’ye kadar

Ek Fırsatlar: Bonus Kart/Paracard ile 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, Avans Hesap kullanımına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL bonus imkânı.

Ayrıcalık: Mobil ve internet bankacılığından hafta içi 08.30-16.00 arası ücretsiz EFT/FAST ve havale kolaylığı. Kampanya 30 Kasım 2026'ya kadar geçerli.