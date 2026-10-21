Emekli maaşını taşıyacak banka arayanlar için ekim kampanyalarında yalnızca ilan edilen toplam tutara değil, paketin içeriğine de bakmak gerekiyor. Bazı bankalarda 90 bin liraya varan toplam avantajın içinde karşılıksız promosyonun yanı sıra geri ödemeli faizsiz kredi ve nakit avans da yer alıyor.
20 bin liralık promosyonun yanına 70 bin liralık faizsiz kredi eklenmesiyle toplam paket 90 bin liraya ulaşıyor. Ancak bunun yalnızca 20 bin lirası karşılıksız ödeme; 70 bin liralık kredi geri ödeniyor.
Derlemede bankaların sunduğu tutar ve koşullar şöyle sıralanıyor:
Şekerbank: Maaşa göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira promosyon veriliyor. İki fatura talimatına 3 bin, kredi kartıyla 5 bin liralık alışverişe 5 bin, kredili mevduat hesabına (KMH) 4 bin, sigortaya 5 bin lira ek ödeme sunuluyor. Vadesiz hesap için maaşa göre 1.000–6.000 lira arasında ödeme bulunuyor.
İş Bankası: Temel promosyon 6.250–15 bin lira arasında değişiyor. Fatura talimatı, banka ve kredi kartı harcamaları ile yeni kasko veya konut poliçesine yönelik ödüllerle toplam avantaj 25 bin liraya kadar çıkıyor. Ayrıca 1–31 Ekim arasında promosyon taahhüdü verip banka aracılığıyla yeni bireysel emeklilik hesabı açanlara, koşullar sağlandığında 1.000 lira MaxiPuan sunuluyor.
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Yapı Kredi: Maaşa göre 6.250–15 bin lira promosyon ödeniyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı ve mobilden müşteri olma gibi ek fırsatlarla toplam ödeme 30 bin liraya kadar çıkıyor.
ING: Maaşa göre 15 bin liraya kadar nakit promosyon, ek koşullarla toplam 32 bin liraya kadar avantaj sunuluyor.
Dört fatura talimatına 4 bin, Turuncu Hesap'ta 100 bin lira bakiyeye 3.500, 75 bin lira kredi kullanımına 3.500, mobilden müşteri olmaya 2 bin lira ek promosyon bulunuyor. Kart harcamalarında toplam 4 bin liraya kadar iade sağlanıyor.
QNB: Maaşa göre 8.500, 13.500, 16.500 ve 20 bin lira promosyon ödeniyor. Eczane ve market harcamaları için yıllık 3 bin liraya kadar iade imkânı bulunuyor.
Garanti BBVA: Maaşa göre 15 bin liraya kadar nakit promosyonun yanında ek koşullarla 10 bin liraya kadar fırsat sunuluyor. Toplam fayda 25 bin liraya ulaşıyor.
ÜÇ YIL DOLMADAN BANKA DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR
Promosyon başvurusu mobil, internet ve telefon bankacılığından veya şubeden yapılabiliyor. Üç yıllık maaş alma taahhüdünün ardından ödeme emeklinin maaş hesabına yatırılıyor.
Taahhüt süresi dolmadan da sözleşme sonlandırılarak başka bankaya geçilebiliyor. Bu durumda alınan promosyonun kalan süreye karşılık gelen kısmının iadesi gerekiyor. İade tutarı, promosyonun 36'ya bölünüp kalan ay sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanıyor.
Banka değişikliği e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. Tercih öncesinde nakit promosyonun, geri ödemeli ürünlerin ve ek ödüllerin ayrı ayrı incelenmesi; üç yıllık taahhüt ile kampanya koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.
MAAŞ DİLİMİ ÖDEMEYİ BELİRLİYOR
Derlemede, SGK ile yapılan sözleşmeler kapsamında asgari promosyon tutarları aylık gelire göre şöyle aktarılıyor:
- 0–9.999,99 lira aylık için 5 bin lira,
- 10.000–14.999,99 lira aylık için 8 bin lira,
- 15.000–19.999,99 lira aylık için 10 bin lira,
- 20 bin lira ve üzeri aylık için 12 bin lira.
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