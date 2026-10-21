Derlemede bankaların sunduğu tutar ve koşullar şöyle sıralanıyor:

Şekerbank: Maaşa göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira promosyon veriliyor. İki fatura talimatına 3 bin, kredi kartıyla 5 bin liralık alışverişe 5 bin, kredili mevduat hesabına (KMH) 4 bin, sigortaya 5 bin lira ek ödeme sunuluyor. Vadesiz hesap için maaşa göre 1.000–6.000 lira arasında ödeme bulunuyor.