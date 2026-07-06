Vatandaş yüksek faiz yükü altında zorlanırken, bankaların sadece ‘ücret ve komisyon’ adı altında topladığı rakamlar dudak uçuklatan seviyelere ulaştı. Havaleden hesap işletimine kadar pek çok hizmetten alınan komisyon geliri, 2026’nın ilk beş ayında toplamda 472 milyar 441 milyon liralık devasa bir hacme ulaştı. Yıllık bazda yüzde 35.1 oranında artan bu kalem, bankaların faiz dışındaki en büyük kazanç kapısı haline geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankacılık sektörünün net ücret ve komisyon gelirleri mayısta aylık bazda yüzde 3 gerileyerek 94.9 milyar liraya indi. Ancak bu düşüş, yılın genel görünümünü değiştirmedi. Ocak-mayıs döneminde elde edilen 472.4 milyar liralık gelir, bankaların kârlılığını destekleyen en önemli faiz dışı kaynaklardan biri oldu.

ASLAN PAYI ÖZELLERDE

Özel mevduat bankaları beş ayda 183.4 milyar lira komisyon geliri elde ederek ilk sırada yer aldı. Yabancı sermayeli bankalar 134.4 milyar lira gelir ve yüzde 36.8 büyüme ile dikkat çekerken, kamu bankaları 116.6 milyar lira gelirle geçen yıla göre yüzde 34 büyüme kaydetti.

Katılım bankaları ise 27.3 milyar liralık gelir elde etmesine karşın yüzde 52.5 ile komisyon gelirini en hızlı artıran banka grubu oldu. Net ücret ve komisyon gelirleri; EFT, havale ve FAST işlemleri, kredi kartı aidatları, POS ve üye iş yeri komisyonları, kredi tahsis ve ekspertiz ücretleri, ATM ve şube işlem ücretleri ile sigorta ve yatırım ürünlerinden alınan aracılık gelirlerini kapsıyor.

En yüksek batık yabancı bankalarda

Bankacılık sektöründe sorunlu kredileri gösteren takipteki alacaklar oranı (TGA) mayısta tüm banka gruplarında kademeli yükselişini sürdürdü. Sektör genelinde oran yaklaşık yüzde 2.8’e çıkarken, artışta yüksek faiz ortamının borçluların geri ödeme gücü üzerindeki gecikmeli etkisi öne çıktı. En yüksek TGA oranı yaklaşık yüzde 3.5 ile yabancı mevduat bankalarında görülürken, yerli özel mevduat bankalarında oran yüzde 3.4’e yükseldi. Kamu mevduat bankalarında oran yüzde 2.4 ile sektör ortalamasının altında kaldı.