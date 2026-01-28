Kripto para piyasasının önde gelen şirketlerinden Tether, altın piyasasında dikkat çeken bir büyüklüğe ulaştı. Yaklaşık 24 milyar dolar değerinde 140 ton altın biriktiren şirket, bankalar ve hükümetler dışında bilinen en büyük özel altın sahibi oldu.

HAFTALIK ALTIN ALIMLARI

Tether’in haftada 1 ila 2 ton arasında altın satın aldığı belirtiliyor. Düzenli alımlar, şirketi küresel ölçekte en büyük yeni altın alıcılarından biri haline getirdi.

Bu alımların, altın fiyatlarının ons başına 5.200 doların üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşmasına katkıda bulunduğu ifade ediliyor.

ALTINLAR İSVİÇRE’DE DEPOLANIYOR

Şirketin satın aldığı altın külçelerini İsviçre’de bulunan eski bir nükleer sığınakta depoladığı belirtiliyor. Tether’in ayrıca altın ticaretine girmeyi planladığı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

ALTIN TOKEN’I FİZİKİ METALLE DESTEKLENİYOR

Tether, çıkardığı altın token’ı XAUT’u fiziksel altın ile destekliyor. Şirket, dolaşımdaki XAUT’un toplam değerinin 10 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

ALTIN, MERKEZ BANKASI REZERVİ GİBİ GÖRÜLÜYOR

Şirket, altını merkez bankalarının rezerv varlıklarına benzer bir konumda değerlendirdiğini ifade ediyor. İtibari paralara olan güvenin azalmasıyla birlikte altına olan talebin artacağı öngörülüyor.

Tether’in artan altın alımları, şirketi özel sektör içinde küresel ölçekte en büyük altın sahiplerinden biri konumuna taşırken, kripto piyasası ile fiziki altın arasındaki bağın da güçlendiğine işaret ediyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.