Altın fiyatları sene başından bu yana gösterdiği sert yükselişlerle dikkat çekiyor. 22 Nisan 2025 tarihinde 3 bin 500 dolara yükselerek rekor tazeleyen altın son dönemlerde yaşanan jeopolitik gerilimlerdeki sakinliğin etkisiyle kazançlarına bir miktar mola verdi. ABD'li varlık yönetim devi State Street Global Advisors stratejistleri tarafından yayımlanan notta, “boğa senaryosunda” altının fiyatında sert bir yükseliş öngörülüyor.

Notta dolar endeksindeki zayıflamaya dikkat çekilerek “Stagflasyonun sonlanması ve dolarizasyon sürecinin yavaşlaması gibi makroekonomik koşullar gerçekleşirse, altının altı ila dokuz ay içerisinde 4 bin dolara yaklaşması olası. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali yüzde 30 olarak hesaplanıyor” ifadeleri kullanıldı.

DİĞER BANKALARDA REKOR TAHMİNDE BULUNDU

Altın piyasasındaki yükseliş sadece State Street ile sınırlı değil. Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın zayıf performansı nedeniyle altının portföy çeşitlendirmede ön plana çıkacağını vurgu yaparak, 2025 sonu için 3 bin 700 dolar, resesyon durumunda ise 3 bin 880 dolar öngörüsünde bulundu. Yüksek risk senaryosunda ise 4 bin 500 dolar tahmin ediliyor.

JP Morgan ise, Nisan 2025’te altının 3 bin 500 doları görmesinin ardından yeni baz senaryosunda 2026’da 4 bin dolara ulaşabileceğini belirtti.

Citi Research, özellikle Çinli sigorta şirketlerinin talebi ve artan jeopolitik risklerden dolayı üç aylık altın tahminini 3 bin 200 dolardan 3 bin 500 dolara yükseltti. Bu hedef şimdiden gerçekleştiği için Citi’nin yeni bir revizyon açıklaması bekleniyor.

UZAMANLAR TEK TEK AÇIKLADI

George Milling-Stanley (State Street Global Advisors) altında aşağı yönlü riskin az olduğuna dikkat çekerek, “Altının taban fiyatı artık 3 bin doların üzerinde, yukarı yönlü potansiyeli aşağı yönlü riskinden fazla. 3 bin 900 dolara kadar çıkabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

John Paulson (Paulson & Co) merkez bankalarının altın alımlarına vurgu yaparak, “ABD doları zayıflamaya devam edecek, merkez bankaları altın almaya devam edecek. 2028’e kadar 5 bin dolar mümkün.” ifadelerini kullandı.

Charlie Morris (Atlantic House Fund) 5 yıl sonraya işaret ederek, “2030’a kadar 7 bin 000 dolarlık fiyat görmemiz olası.” dedi

Robert Kiyosaki (“Zengin Baba Yoksul Baba” yazarı) ABD'nin kredi notuna dikkat çekerek, “Finansal sistemdeki bozulma ve ABD’nin kredi notunun düşürülmesi altını 25 bin dolara taşıyabilir.” ifadelerini kullandı.