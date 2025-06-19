İspanya merkezli banka BBVA, varlıklı müşterilerine kripto paraları tavsiye etti. BBVA İsviçre Dijital ve Blokzinciri Çözümleri Başkanı Philippe Meyer, varlıklı müşterilerine portföylerinin yüzde 7’sine kadar kripto para birimlerine yatırım yapmalarını tavsiye etti. Meyer, Londra’daki DigiAssets konferansında yaptığı açıklamada, “Özel müşterilerle, geçen yılın eylül ayından bu yana, Bitcoin konusunda danışmanlık yapmaya başladık. Daha riskli profilde, kriptoda (portföylerin) yüzde 7’sine kadar izin veriyoruz” dedi. Diğer yandan dün kripto paraların piyasa değerindeki kayıpların yüzde 1.5’lere kadar ulaşmasına rağmen gün içerisinde kayıpların bir kısmı geri alındı.

BİTCOİN GERİLEDİ

Bitcoin 103 bin ile 105 bin lira arasında dalgalanırken, altcoinlerdeki düşüşler ise yüzde 5’e yaklaştı. Ayrıca piyasanın uzun süredir beklediği stablecoin yasası ABD Senatosu’nda kabul edildi. ‘GENIUS yasası’ olarak bilinen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzalaması halinde yasalaşacak.