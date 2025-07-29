Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlananlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından başlatılan yeniden yapılandırma düzenlemesi, uygulamada beklenen etkiyi yaratmadı. Kurallar gevşetilse de, borçlu vatandaşlar bankaların keyfi tutumları nedeniyle yapılandırma imkanına çoğunlukla ulaşamıyor.

YAPILANDIRMA KAPSAMI GENİŞTELİLDİ AMA BANKALAR YANAŞMIYOR

BDDK, 10 Temmuz’da aldığı kararla geçen yıl yürürlüğe giren bireysel kredi yapılandırma düzenlemesinin kapsamını genişletti. Buna göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları 48 aya kadar yeniden yapılandırılabilecek. Yapılandırma için borçluların üç ay içinde başvuru yapması gerekiyor. Yeni kararla sadece asgari tutarını ödeyemeyen değil, dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen kart sahipleri de yapılandırmadan faydalanabilecek.

Ancak vatandaşın yaşadığı tablo farklı. Bankalar yapılandırma başvurularına olumlu dönüş yapmıyor. Mobil uygulamalara yapılandırma seçeneği koyan bazı bankalar, başvuruları teknik gerekçelerle reddediyor. Bir vatandaşın yaşadığı örnekte, son asgari ödemesini 12 Haziran’da yapan kişi, yapılandırma başvurusu yapmasına rağmen “gecikmiş ürün” kriteri karşılanmadığı gerekçesiyle reddedildi. Oysa yeni düzenleme, kısmi ödeme yapamayan borçluların da yapılandırmadan faydalanabilmesini öngörüyor.

BDDK ZORUNLU TUTAMIYOR

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, BDDK yetkilileri, bankalara yapılandırma zorunluluğu getiremediklerini, sadece kuralları esnettiklerini belirtiyor. Yapılandırmanın tamamen bankaların insiyatifinde olduğunu, hatta icralık borçların bile yapılandırma kapsamına alınabileceğini söylüyorlar. Ancak birçok banka, kendi politikalarını gerekçe göstererek yapılandırma taleplerini geri çeviriyor.

Öte yandan BDDK’nın haftalık verilerine göre, bireysel ihtiyaç kredilerinde tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 5,18’e, kredi kartlarında ise yüzde 4,33’e yükseldi. Bu oranlar, son bir yılda sırasıyla yüzde 127 ve yüzde 178 artış gösterdi.

Finansman tarafında ise Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı indirim, hem ihtiyaç kredisi hem de TL mevduat faizlerini aşağı çekti. Geçen hafta 100 bin liralık 32 gün vadeli mevduata yüzde 46,5 faiz verilirken, bu oran bu hafta yüzde 44,5’e düştü. Kredi faizleri de ortalama yüzde 3,99 seviyelerine indi.