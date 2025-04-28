Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamasında önemli bir değişikliğe imza attı. Bankalara gönderilen uygulama talimatına göre, zorunlu karşılıklara ödenen faiz artık politika faizi üzerinden değil, ağırlıklı ortalama fonlama faizi üzerinden hesaplanacak.

FONLAMA FAİZİ REFERANS OLACAK

Yapılan düzenlemeyle birlikte, daha önce politika faizi baz alınarak yapılan zorunlu karşılık faiz ödemelerinde, artık Merkez Bankası'nın piyasaya sağladığı fonlamadaki ortalama faiz seviyesi esas alınacak.

Şu anda Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 46 seviyesinde bulunuyor. Ancak, son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından sonra ağırlıklı ortalama fonlama faizi, faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 49’a yakın seyrediyor.

Bu değişiklikle, bankaların zorunlu karşılık hesaplarında elde edecekleri faiz getirisi yaklaşık üç puan artacak. Başka bir ifadeyle, bankalar Merkez Bankası'nda tuttukları zorunlu karşılıklar üzerinden daha yüksek faiz geliri elde edecekler.

BANKALAR VE PİYASALAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Analistlere göre, bu düzenlemenin sınırlı da olsa mevduat maliyetlerini hafifletici bir etkisi olabilir. Aynı zamanda, Türk Lirası’nı destekleyen bir unsur olarak da değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu adımın bankacılık sektörü için pozitif bir gelişme olduğunu vurguluyor.

DÜZENLEME, BANKALARIN MALİYETLERİNİ RAHATLATABİLİR

Türkiye Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık faizlerinde ağırlıklı ortalama fonlama faizine geçmesi, bankalara ek bir getiri sağlarken, mevduat rekabetini bir miktar hafifletebilir. Bu sayede hem Türk Lirası üzerindeki baskıların hafiflemesi hem de bankaların finansal yapılarının güçlenmesi hedefleniyor. Önümüzdeki süreçte, düzenlemenin mevduat ve kredi faizlerine yansıması da yakından takip edilecek.