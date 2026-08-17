Gecenin bir yarısı telefonunuza gelen tek bir bildirimle tüm birikiminizin başka bir hesaba aktarıldığı o korkunç senaryoya karşı küresel çapta dev bir adım atıldı. Siber korsanların gözdesi haline gelen gece saatlerindeki para transferi operasyonlarına karşı uluslararası düzeyde alarm verilirken, Türkiye'de halihazırda uygulanan para transferi kısıtlamaları ve FAST limitleri şimdi dünyada da standart haline geliyor.

MOBİL BANKACILIK İŞLEMLERİNE DUVAR

Hesap hırsızlığı vakalarındaki artış üzerine harekete geçen Rusya İçişleri Bakanlığı, bankacılık sektörüne çarpıcı bir tavsiye paketi sundu. TASS'a yapılan resmi bilgilendirmeye göre; dolandırıcıların hedef seçtiği gece saatlerinde, mobil uygulamalar üzerinden yapılan çevrimiçi transferlere doğrudan teknik engeller ve katı limitler getirilmesi istendi. Yetkililer, kullanıcıların uykuda olduğu saat aralığında alınacak bu önlemin siber soygunların önüne geçmede en etkili kalkan olacağını savunuyor.

TELEFON NUMARASIYLA PARA GÖNDERENLER MERCEK ALTINDA

Güvenlik dalgası sadece gece yapılan para transferleriyle de sınırlı kalmıyor. Telefon numarasıyla yapılan anlık transferler ve nakit çekim işlemleri için hem günlük hem de aylık üst sınırlar getirilmesi hedefleniyor. Özellikle atıl duran veya yüksek miktarda birikim barındıran kartların hedef tahtasında olduğunu belirten uzmanlar, bu tür hesaplarda koruma kalkanının iki katına çıkarılmasını öneriyor.

TÜRKİYE'DE DE BENZER BİR KALKAN DEVREDE

Benzer finansal güvenlik adımları Türkiye'deki bankacılık sisteminde de kararlılıkla uygulanıyor. BDDK kararları doğrultusunda Türkiye'de gece 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında gerçekleştirilen yüksek tutarlı transferlerde ve riskli işlemlerde çipli kimlik ile NFC doğrulaması gibi ek güvenlik katmanları devreye giriyor. Bunun yanı sıra FAST altyapısındaki 100.000 TL'lik tekil işlem limiti sayesinde gece saatlerinde yüksek tutarlı şüpheli para çıkışlarının önüne geçilerek vatandaşların birikimleri koruma altına alınıyor.