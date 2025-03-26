Bayram ikramiyesinin 4 bin TL'ye yükselmesinin ardından emekliler, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarına ilgi göstermeye başladı.

Kamu ve özel bankalar, emekli maaşlarını taşıyan müşterileri için farklı promosyon fırsatları sunuyor.

Bankaların hızlandırdığı bu yarışta en yüksek ödeme, VakıfBank’tan geldi. Bazı bankalar, ek şartlarla bu ödemeyi 27 bin TL'ye kadar çıkarabiliyor.

SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon protokolü beklentisi de gündemde, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Birçok banka da emekli maaşına bağlı olarak 8.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yaparken bir banka, 30 Nisan 2025'e kadar geçerli olan kampanyasıyla dikkat çekiyor.

İŞTE BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

VakıfBank:

12.000 TL’ye kadar nakit promosyon,

Troy Emekli Kartı ile alışverişte 15.000 TL’ye kadar nakit iade,

Toplamda 27.000 TL’ye kadar ödeme yapılabiliyor.

Garanti BBVA:

0-9.999 TL maaş: 6.250 TL,

10.000-14.999 TL maaş: 10.000 TL,

15.000-19.999 TL maaş: 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL.

İş Bankası:

0-9.999 TL maaş: 5.000 TL,

10.000-14.999 TL maaş: 8.000 TL,

15.000-19.999 TL maaş: 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL (Ek taahhütle 14.000 TL’ye kadar çıkabiliyor).

Yapı Kredi:

Belirli bankacılık işlemleri karşılığında 20.000 TL’ye kadar promosyon sunuluyor.

TEB:

12.000 TL ana promosyon,

Fatura ödeme talimatı verene ek 9.000 TL, toplamda 21.000 TL’ye kadar ödeme.

ING Bank:

0-9.999 TL maaş: 16.250 TL,

10.000-14.999 TL maaş: 20.000 TL,

15.000-19.999 TL maaş: 22.500 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş: 25.000 TL.

DenizBank:

Mobil bankacılık, kredi kartı harcamaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla 20.000 TL’nin üzerine çıkan promosyon.

Akbank:

Dijital bankacılık faaliyetlerine göre belirlenen promosyonlar:

0-9.999 TL maaş: 11.250 TL,

10.000-14.999 TL maaş: 15.000 TL,

15.000-19.999 TL maaş: 17.500 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL.

Ziraat Bankası ve Şekerbank:

0-9.999 TL maaş: 5.000 TL,

10.000-14.999 TL maaş: 8.000 TL,

15.000-19.999 TL maaş: 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL ödeme.