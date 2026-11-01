Yeni müşterilere özel kampanyalar
Akbank – Serbest Plus Hesap
- Faiz oranı: %37,50
- Net kazanç: 20.612 TL
- Vade sonu tutar: 770.612 TL
- Süre sınırı olmadan günlük faiz.
ING – Turuncu Hesap
- Faiz oranı: %43
- Net kazanç: 21.313 TL
- Vade sonu tutar: 771.313 TL
- İlk 90 gün hoş geldin faizi.
Fibabanka – Kiraz Hesap TL
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 20.809 TL
- Vade sonu tutar: 770.809 TL
- Fonlu Kiraz ile ek faiz fırsatı.
Alternatif Bank – VOV Hesap
- Faiz oranı: %42
- Net kazanç: 20.810 TL
- Vade sonu tutar: 770.810 TL
- Günlük kazanç imkânı.
Günün Trend Haberleri
Anadolubank – Renkli Hesap
- Faiz oranı: %43
- Net kazanç: 21.313 TL
- Vade sonu tutar: 771.313 TL
- Günlük faiz, vade beklemeden para çekme imkânı.
QNB – Kazandıran Günlük Hesap
- Faiz oranı: %41
- Net kazanç: 20.758 TL
- Vade sonu tutar: 770.758 TL.
Türkiye Finans – Günlük Hesap
- Kâr payı: %44
- Net kazanç: 21.313 TL
- Vade sonu tutar: 771.313 TL
- %15 stopaj avantajı, 95 gün hoş geldin getirisi.
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap
- Faiz oranı: %40
- Net kazanç: 20.245 TL
- Vade sonu tutar: 770.245 TL.
Akbank – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %38,25
- Net kazanç: 20.749 TL
- Vade sonu tutar: 770.749 TL.
11. Enpara – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %33,75
- Net kazanç: 18.308 TL
- Vade sonu tutar: 768.308 TL.
ON Dijital – ON Extra
- Faiz oranı: %41,5
- Net kazanç: 18.579 TL
- Vade sonu tutar: 768.579 TL.
HSBC – Modern Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 20.502 TL
- Vade sonu tutar: 770.502 TL.
Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap
- Faiz oranı: %44
- Net kazanç: 18.584 TL
- Vade sonu tutar: 768.584 TL.
TEB – Marifetli Hesap
- Faiz oranı: %40,5
- Net kazanç: 19.313 TL
- Vade sonu tutar: 769.313 TL.
İş Bankası – Vade Bekletmeyen Hesap
- Faiz oranı: %36,75
- Net kazanç: 20.194 TL
- Vade sonu tutar: 770.194 TL.
Halkbank – E-Mevduat
- Faiz oranı: %36
- Net kazanç: 19.529 TL
- Vade sonu tutar: 769.529 TL.
Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesabı
- Faiz oranı: %42,25
- Net kazanç: 20.315 TL
- Vade sonu tutar: 770.315 TL.
ICBC Turkey – Günlük Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %33,5
- Net kazanç: 18.388 TL
- Vade sonu tutar: 768.388 TL.
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
- Kâr payı: %40,7
- Net kazanç: 22.078 TL
- Vade sonu tutar: 772.078 TL.
Enpara – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %33,75
- Net kazanç: 18.308 TL
- Vade sonu tutar: 768.308 TL.
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