Ekonomi yönetiminin TL varlıkları destekleyici politikaları ve bankaların faiz oranlarında yaptığı son güncellemeler, yatırımcıların vadeli mevduat hesaplarına olan talebini canlı tutuyor.

Döviz ve altın gibi yatırım araçlarına alternatif arayan tasarruf sahipleri, risk oranı düşük ve sabit getirili olan Türk Lirası vadeli hesapları yakından takip ediyor.

BANKALAR ARASINDAKİ FAİZ FARKLILIKLARI

Bankaların mevduat faiz oranları, kurumların likidite ihtiyaçları ve müşteri kazanımı stratejilerine göre %35 ile %45 bandında değişkenlik gösteriyor.

Özellikle 32 günlük vade seçeneği, kısa vadeli nakit akışı sağlamak isteyen yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen dönem olarak öne çıkıyor. Yapılan güncellemelerle birlikte, bazı bankalarda 1 milyon TL'nin aylık getirisi asgari ücret tutarını geride bırakmış durumda.

BANKA BANKA 1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİ TABLOSU

1 milyon TL tutarındaki birikimin, 32 günlük vade sonunda farklı bankalardaki net getirileri ve toplam bakiye tutarları şu şekildedir:

Denizbank: %43,25 faiz oranıyla 31.282 TL net kazanç (Vade sonu: 1.031.282 TL)

Odea Bank: %42,5 faiz oranıyla 30.740 TL net kazanç (Vade sonu: 1.030.740 TL)

Akbank: %42 faiz oranıyla 30.378 TL net kazanç (Vade sonu: 1.030.378 TL)

QNB Finansbank: %42 faiz oranıyla 30.378 TL net kazanç (Vade sonu: 1.030.378 TL)

Anadolu Bank: %45 faiz oranıyla 30.090 TL net kazanç (Vade sonu: 1.030.090 TL)

Garanti BBVA: %41,5 faiz oranıyla 30.016 TL net kazanç (Vade sonu: 1.030.016 TL)

Enpara.com: %40,5 faiz oranıyla 29.293 TL net kazanç (Vade sonu: 1.029.293 TL)

ING Bank: %40 faiz oranıyla 28.932 TL net kazanç (Vade sonu: 1.028.932 TL)

İş Bankası: %39,5 faiz oranıyla 28.570 TL net kazanç (Vade sonu: 1.028.570 TL)

Cepte TEB: %45 faiz oranıyla 28.106 TL net kazanç (Vade sonu: 1.028.106 TL)

Halkbank: %35 faiz oranıyla 25.315 TL net kazanç (Vade sonu: 1.025.315 TL)

Ziraat Katılım: %36 kâr payı oranıyla 21.179 TL net kazanç (Vade sonu: 1.021.179 TL)

Bankaların sunduğu bu oranlar; müşteri segmentine, dijital kanalların kullanımına veya yeni müşteri olma durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

Yatırımcıların mevduat hesabı açmadan önce güncel stopaj oranlarını ve bankaların sunduğu ek koşulları incelemeleri, net kazançlarını optimize etmeleri açısından önem arz etmektedir.