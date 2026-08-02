Dijital ödeme sistemlerinin ve elektronik para uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte vatandaşların birden fazla platformda hesabı oluştu. TCMB, ilgili kurumlarla yürüttüğü çalışmalar sonucunda tüm bu hesapların tek noktadan takibini sağlayan sistemi e-Devlet Kapısı'na entegre etti.

Yeni hizmet sayesinde kullanıcılar, farklı uygulamalara tek tek giriş yapma zorunluluğundan kurtuldu. Adlarına tanımlı olan tüm ödeme ve elektronik para hesapları e-Devlet sistemindeki tek bir ekran üzerinden listelenmeye başladı.

MİRASÇILAR DA VEFAT EDEN YAKINLARININ HESAPLARINI GÖREBİLECEK

Hayata geçirilen uygulama yalnızca mevcut hesap sahiplerini kapsamıyor. Yasal mirasçılar da vefat eden yakınlarının elektronik para kuruluşlarında kalan paralarını ve hesap varlıklarını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

Bu adımla birlikte, vefat eden kişilerin dijital cüzdanlarda veya ödeme platformlarında unutulan bakiyelerinin varisler tarafından tespit edilmesi kolaylaştı. Sistem, aktif ve pasif durumdaki tüm hesap durumlarını şeffaf bir şekilde sunuyor.

HESAP SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Vatandaşların sistemden yararlanması için e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor. Arama çubuğuna "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama" yazılması yeterli oluyor.

Açılan sonuç ekranında, kişilerin adına tescil edilmiş ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki tüm hesaplar listeleniyor. Kullanıcılar bu panel üzerinden hesapların durumunu ve içindeki bakiye miktarlarını doğrudan görüntüleyebiliyor.