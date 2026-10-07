Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, finans kuruluşlarının uyum süreçlerini yeniden şekillendirirken vatandaşların günlük bankacılık işlemlerinde uygulanan parasal eşikleri ve doğrulama adımlarını güncelliyor.

KİMLİK TESPİTİ LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte finansal işlemlerde kimlik tespiti yapılmasını zorunlu kılan parasal sınırlar yükseltildi:

Temel Kimlik Tespiti Sınırı: Daha önce 185 bin TL olarak uygulanan parasal alt sınır 370 bin TL’ye çıkarıldı.

Alt İşlem Eşikleri: Bazı işlemlerde 15 bin TL olarak uygulanan kimlik tespiti alt sınırı 30 bin TL’ye yükseltildi.

Belirlenen yeni tutarların altında kalan finansal işlemlerde kimlik tespiti prosedürleri daha esnek ve sınırlı şekilde yürütülebilecek.

DİJİTAL BANKACILIKTA DOĞRULAMA VE ISLAK İMZA ESNEKLİĞİ

İnternet ve mobil bankacılık kanallarında gerçekleştirilen işlemlerde güvenlik doğrulama adımları yeniden düzenlendi. Sistemde kayıtlı ve önceden doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık şifre (OTP) ile yapılan işlemlerde, finans kuruluşları müşteriden ayrıca ıslak imza örneği talep etmeyebilecek.

Bu esnekliğin uygulanabilmesi için seçilen yöntemin işlemin risk düzeyine uygun olması, işlemi gerçekleştiren kişinin kimliğine dair yeterli güvence sağlaması ve yetkisiz erişimleri engelleyecek güvenlik altyapısını barındırması şart koşuluyor.

DENETİM RAPORLARINDA SADELEŞME

Finansal kurumların denetim süreçlerindeki bürokrasiyi azaltmak amacıyla raporlama yapısında değişikliğe gidildi. İncelemeler esnasında herhangi bir mevzuat ihlali tespit edilmesi durumunda tüm bulguların tek bir raporda konsolide edilmesi esası getirildi. Böylece denetim ve inceleme süreçlerinin tek rapor üzerinden daha hızlı tamamlanması hedefleniyor.