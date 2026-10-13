Bankacılık uygulamalarında sunulan hizmetlerin kapsamı genişliyor. Bazı bankalar, mobil uygulamaları üzerinden ikinci el araçları inceleme ve satın alma talebi oluşturma imkânı sunarken araçların ekspertiz raporları ve hasar kayıtları gibi bilgilere erişilmesini de sağlıyor.

Bazı bankalar, ikinci el araç alımına yönelik işlemleri mobil bankacılık uygulamalarına taşıdı. Kullanıcılar, uygulamalardaki ilgili bölümler üzerinden bankaların kiralama portföyünde bulunan araçları inceleyebiliyor ve beğendikleri araçlar için satın alma talebi oluşturabiliyor.

Araçların fotoğrafları, teknik özellikleri, ekspertiz raporları ve Tramer kayıtları da uygulamalar üzerinden görüntülenebiliyor. Bazı platformlarda araçların tahmini piyasa değerini öğrenmek, HGS ve sigorta işlemlerine erişmek de mümkün oluyor.

TELEFON KİRALAMA HİZMETİ DE SUNULUYOR

Bankaların dijital kanallarına taşıdığı hizmetler yalnızca araçlarla sınırlı kalmıyor. iPhone kiralama modeliyle kullanıcılar, cihaz seçimi, sözleşme, ödeme ve teslimat süreçlerini mobil uygulama üzerinden takip edebiliyor. Bu uygulamalarla araç ve telefon gibi tüketici ürünlerine yönelik farklı işlemler, bankacılık hizmetlerinin sunulduğu dijital kanallara dahil ediliyor.

ARAÇ SAHİPLERİNE YÖNELİK HİZMETLER DE VAR

Bazı bankaların mobil platformlarında araç sahiplerine yönelik farklı hizmetler de bulunuyor. Kullanıcılar araç harcamalarını ve önemli tarihleri takip edebiliyor, tahmini satış fiyatı ve aracın satış süresi hakkında bilgi alabiliyor. Bunun yanı sıra ikinci el araç alım satımında noter işlemleri tamamlanana kadar satış bedelini güvence altında tutmaya yönelik sistemler de kullanılıyor. Bu hizmetler, araç alım satım sürecinin farklı aşamalarına dijital kanallar üzerinden erişilmesini sağlıyor.

DÜNYADA DA BENZER MODELLER KULLANILIYOR

Dünya genelinde de finansman, leasing, sigorta ve kullanılmış araç satış platformlarını bir araya getiren modeller bulunuyor. Bazı finans kuruluşları, dijital bankacılık hizmetlerini farklı tüketici ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle birleştiriyor.

Önümüzdeki dönemde araç, telefon, konut, sigorta ve seyahat gibi farklı alanlara ilişkin hizmetlerin bankacılık uygulamalarına daha fazla entegre edilmesi gündeme gelebilir.