Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı artışın ardından bankalar da vadeli mevduat faizlerini yukarı çekti. Artan faiz oranları, yatırımcıların ilgisini yeniden TL mevduat hesaplarına yönlendirdi. Faiz yarışına giren bankalar, müşterilerine cazip oranlar sunarak dikkat çekmeye çalışıyor.

BANKALARDAN FAİZ HAMLESİ

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'ya çıkarmasının ardından mevduat faizlerinde de artış hız kazandı. 32 günlük vadede bazı bankalar yüzde 53'e kadar ulaşan faiz oranlarıyla yatırımcı çekmeye çalışıyor. Özellikle özel bankalar, mobil ve internet şube üzerinden avantajlı oranlar sunarken, şubelerde yapılan birebir görüşmelerle bu oranlar daha da yukarı çekilebiliyor.

FAİZLER KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Bankaların sunduğu faiz oranları, yatırımcının hesabına yatırdığı tutara, vadeye ve müşteri segmentine göre değişiklik gösterebiliyor. Finans uzmanları, en yüksek faiz oranlarını almak isteyen yatırımcıların doğrudan banka şubelerine giderek bireysel teklifler almasının avantaj sağlayabileceğini belirtiyor.

MEVDUATLAR GÜVENCE ALTINDA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) güvencesiyle, TL, döviz ve altın hesaplarındaki mevduatlar, 950 bin TL’ye kadar sigorta kapsamına alınmış durumda. Bu durum, yatırımcıların vadeli hesaplara olan ilgisini daha da artırıyor.

32 GÜNLÜK VADEDE EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI

İşte bankaların 32 günlük vadeli mevduatlara sunduğu güncel faiz oranları:

Türkiye İş Bankası – %35

Enpara – %40

Ziraat Bankası – %40

ICBC Bank – %42

Halkbank – %42

Yapı Kredi – %47

Garanti BBVA – %48

Denizbank – %49

Vakıfbank – %49

Akbank – %50

QNB Finansbank – %50

Odeabank – %51

ING Bank – %51

CepteTeb – %52

Bu tablo, yüksek getiri arayan yatırımcılar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Ancak nihai karar verilmeden önce bankalarla birebir görüşme yaparak, kişisel durumunuza özel en iyi teklifi almanız tavsiye ediliyor.