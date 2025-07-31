Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesi, bankaların kredi kampanyalarını da doğrudan etkiledi.

Düşen faiz oranları ile birlikte bankalar, müşterilerine faizsiz kredi fırsatları sunmaya başladı. Bu gelişme, tüketicilerin nakit ihtiyaçlarını faiz yükü olmadan karşılamalarına imkan tanıyacak.

Merkez Bankası'nın faiz oranlarındaki düşüşü, bankaların kredi verme politikalarını da yeniden şekillendirdi.

Pek çok banka, düşük faizli ve faizsiz kredi kampanyaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. QNB, Enpara, Garanti BBVA, İş Bankası, Denizbank, TEB, Kuveyt Türk, AlBaraka ve Akbank gibi önde gelen finans kuruluşları, faizsiz kredi limitlerini artırarak bu alandaki rekabeti hızlandırdı.

Bankalar, müşterilerine sundukları faizsiz kredi limitlerini şöyle duyurdu:

Akbank: 90 bin TL

AlBaraka: 85 bin TL

Kuveyt Türk (0% finansman oranı): 80 bin TL

TEB: 75 bin TL

DenizBank: 50 bin TL

İş Bankası: 55 bin TL

Garanti BBVA: 75 bin TL

Enpara: 60 bin TL

QNB: 85 bin TL

Bankaların sunduğu bu faizsiz kredi limitleri, farklı finansal ihtiyaçlar için kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Özellikle düşük gelirli ya da acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, faizsiz kredi imkanlarını değerlendiriyor.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası, bankaların faizsiz kredi limitlerinde yaptığı güncellemeler, finansal hareketliliği artıracak gibi görünüyor.

Tüketiciler, ihtiyaç duydukları finansmanı faiz yükü olmadan temin edebilecekleri bu fırsatları kaçırmamak için bankaları araştırmaya başladı.

Ancak, her bankanın belirlediği kredi limitleri ve başvuru koşulları farklılıklar gösterdiğinden, kredi başvurusu yapmadan önce şartları dikkatlice incelemek önemli.