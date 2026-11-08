Kasım ayı itibarıyla bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte en yüksek vadeli mevduat faiz oranı yüzde 44 seviyesine kadar yükseldi
Açıklanan kazanç tablolarına göre, kasım ayında 1 milyon TL tutarındaki birikimini bankaya yatıran bir yatırımcının elde edeceği aylık net getiri bazı bankalarda 30 bin TL'ye yaklaştı.
Akbank – Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %38
- Net kazanç: 27.485 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.485 TL
Aktif Bank – N Kolay Bono
- Faiz oranı: %37
- Net kazanç: 27.111 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.111 TL
Günün Trend Haberleri
Anadolubank – Renkli Hesap
- Faiz oranı: %43
- Net kazanç: 26.838 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.838 TL
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
- Faiz oranı: %36
- Net kazanç: 26.038 TL
- Vade sonu tutar: 1.026.038 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
- Kâr payı: %40,71
- Net kazanç: 29.445 TL
- Vade sonu tutar: 1.029.445 TL
ON Dijital – ON Extra
- Faiz oranı: %41,5
- Net kazanç: 25.432 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.432 TL
Türkiye Finans – Günlük Hesap
- Kâr payı: %44
- Net kazanç: 29.510 TL
- Vade sonu tutar: 1.029.510 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap
- Faiz oranı: %40
- Net kazanç: 25.820 TL
- Vade sonu tutar: 1.025.820 TL
Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesabı
- Faiz oranı: %41,5
- Net kazanç: 22.843 TL
- Vade sonu tutar: 1.022.843 TL
Odeabank – Yeni Vadeli Mevduat
- Faiz oranı: %37,5
- Net kazanç: 27.123 TL
- Vade sonu tutar: 1.027.123 TL
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