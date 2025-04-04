Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçtiğimiz yıl bankalara verdiği sözlü talimat ile kredi kartlarında taksitli nakit avans vadesini 3 aya düşürmüş ve nakit avans kullanımını kart limitinin yüzde 25'i ile sınırlamıştı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte bankaların da sadeleşme adımlarına gitmesi, kredi kartlarına yönelik yeni bir düzenleme çalışmasını gündeme taşıdı. Hazırlanan çalışma kapsamında bankaların nisan ayı itibarıyla taksitli nakit avans işlemlerinde vadeyi 6 aya çıkaracağı ve limit kullanım oranını yüzde 50'ye yükselteceği belirtilse de, 19 Mart'ta başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması piyasalarda dengeleri alt üst etti.

KREDİ KARTLARINDA LİMİT DEĞİŞİKLİĞİ ERTELENDİ



Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda ismin tutuklanması ve yurt genelinde başlayan protesto gösterileri, devamında CHP'nin çağrısıyla kapsamlı bir ekonomik boykota neden oldu.



Bu gelişmeler ekonomi piyasalarında dalgalanmalara yol açarken, uluslararası bankalar 17 Nisan'da beklentilerin aksine TCMB'nin faiz indirimine gitmeyeceği görüşünde birleşti. Aynı zamanda bankalar, kredi kartları ve nakit avans işlemlerinde uygulanmaya hazırlandıkları değişiklikleri de ertelemek durumunda kaldı.



Ekonomi yönetimi, sadeleşme adımları kapsamında nakit avans limitlerini düzenleme çalışmasını yaz aylarına kadar rafa kaldırdı.





