Son dönemde ATM'lerde yaşanan "para yutma" şikayetlerindeki artış, kullanıcıların dikkatini yeni nesil cihazların çalışma sistemi ve güvenlik uygulamalarına çevirdi. Birçok kişi ATM kurallarında değişiklik yapılıp yapılmadığını merak ederken, uzmanlar yaşanan sorunların büyük bölümünün güvenlik protokolleri ve kullanıcı hatalarından kaynaklandığını belirtiyor.

Yeni nesil ATM'ler, para yatırma ve çekme işlemlerinde olası dolandırıcılık, unutulan para ve mekanik arızalara karşı otomatik güvenlik sistemleriyle çalışıyor. Bu nedenle bazı durumlarda cihazlar parayı bloke haznesine alarak işlemi durdurabiliyor.

30 SANİYE KURALI GÖZDEN KAÇMASIN

ATM'lerde para yatırma işlemi sırasında cihazın verdiği uyarılara zamanında yanıt verilmesi büyük önem taşıyor. Para sayımının ardından kullanıcıdan onay istenmesi veya iade edilen paranın hazneden alınması için belirli bir süre tanınıyor.

Uzmanlara göre bu süre içinde işlem tamamlanmaz ya da para hazneden alınmazsa sistem, paranın unutulduğunu veya güvenlik riski oluştuğunu değerlendiriyor. Bunun sonucunda banknotlar otomatik olarak bloke haznesine çekiliyor ve kullanıcı işlemine devam edemiyor.

YIPRANMIŞ VE DÜZENSİZ BANKNOTLAR SORUN ÇIKARABİLİYOR

Yeni nesil ATM'lerde kullanılan gelişmiş optik sensörler, banknotların fiziksel durumunu ayrıntılı şekilde kontrol ediyor.

Katlanmış, kıvrılmış, aşırı yıpranmış veya ıslanıp kurumuş banknotlar ile üzerinde bant, ataş ya da benzeri yabancı cisim bulunan paralar sistem tarafından riskli olarak değerlendirilebiliyor. Aynı şekilde deste halinde düzensiz şekilde hazneye bırakılan banknotlar da para sayma mekanizmasının güvenliğini riske atabileceği için ATM tarafından kabul edilmeyebiliyor. Bu gibi durumlarda cihaz, olası sıkışmaları önlemek amacıyla banknotları bloke haznesine alabiliyor.

BAĞLANTI KESİLİRSE İŞLEM DURABİLİR

ATM ile bankanın merkezi sistemi arasındaki iletişimde yaşanabilecek anlık bağlantı kesintileri de para yatırma işlemlerini etkileyebiliyor.

Özellikle para hazneye bırakıldıktan veya işlem onaylandıktan hemen sonra yaşanan veri akışı sorunlarında sistem, işlemin güvenliğini sağlamak amacıyla kendini kilitleyebiliyor. Böylece işlemin eksik ya da hatalı tamamlanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

DONANIMSAL ARIZALAR DA ETKİLİ OLABİLİYOR

Kullanıcı hatalarının yanı sıra ATM'lerin yoğun kullanıma bağlı olarak yaşadığı mekanik veya elektriksel arızalar da benzer sonuçlara yol açabiliyor.

Para sayma bantları, taşıma mekanizmaları veya diğer iç donanımlarda oluşabilecek teknik aksaklıklar nedeniyle cihaz geçici olarak hizmet dışı kalabilir ve yatırılan para içeride kalabilir.

ATM PARANIZI ALIRSA İZLENMESİ GEREKEN YOL

Uzmanlar, böyle bir durum yaşanması halinde kullanıcıların öncelikle sakin kalmasını öneriyor.

ATM'nin üzerinde yer alan cihaz numarasının ve işlemin gerçekleştiği saat bilgisinin not edilmesi, ardından bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçilerek ATM itiraz kaydı oluşturulması gerekiyor.

Bankalar daha sonra ATM'de yapılan kasa mutabakatı sırasında fazla çıkan tutarı tespit ederek gerekli incelemenin ardından hak sahibi müşterinin hesabına iade işlemini gerçekleştiriyor. Bu nedenle, ATM'nin parayı bloke etmesi her zaman para kaybı anlamına gelmiyor; süreç, bankanın incelemesiyle sonuçlandırılıyor.