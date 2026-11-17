Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu güncel faiz ve kâr payı oranları yenilendi.

Bankaların ilan ettiği verilere göre, 1 milyon TL anaparanın 32 günlük vade sonunda sağladığı net kazanç tutarları ile vade sonu toplam bakiyeleri netlik kazandı.

32 GÜNLÜK VADEDE NET KAZANÇ 30 BİN TL SINIRINI AŞTI

Güncellenen listeye göre 1 milyon TL’nin 32 günlük vade sonundaki en yüksek net getirisi 30 bin 456 TL olarak kaydedildi.

Bankaların uyguladığı faiz veya kâr payı oranlarının yanı sıra vadesiz hesapta tutulan bakiye zorunlulukları ve kesinti oranları nedeniyle, aynı faiz oranını sunan bankaların net kazanç tutarlarında farklılıklar görülüyor.

BANKA BANKA GÜNCEL FAİZ ORANLARI VE NET GETİRİLER

Kasım 2026 verilerine göre 1 milyon TL’nin 32 günlük vade sonundaki getirisi, en düşük net kazançtan en yükseğe doğru şu şekilde sıralanıyor:

TEB: Yüzde 40,50 faiz oranıyla 25.255 TL net kazanç sunuyor. Vade sonu bakiye 1.025.255 TL oluyor.

Halkbank: Yüzde 35 faiz oranıyla 25.315 TL net getiri sağlıyor. Vade sonu bakiye 1.025.315 TL seviyesinde gerçekleşiyor.

Fibabanka: Yüzde 42 faiz oranıyla 25.434 TL net kazanç veriyor. Vade sonu bakiye 1.025.434 TL’ye çıkıyor.

İş Bankası: Yüzde 35,25 faiz oranıyla 25.495 TL net kazanç sunuyor. Vade sonu bakiye 1.025.495 TL oluyor.

Yapı Kredi: Yüzde 39,75 faiz oranıyla 25.656 TL net kazanç sağlıyor. Vade sonu bakiye 1.025.656 TL’ye ulaşıyor.

ING: Yüzde 42 faiz oranıyla 26.204 TL net getiri sunuyor. Vade sonu bakiye 1.026.204 TL olarak hesaplanıyor.

Alternatif Bank: Yüzde 42 faiz oranıyla 26.278 TL net kazanç veriyor. Vade sonu bakiye 1.026.278 TL’ye çıkıyor.

ON Dijital: Yüzde 36,50 faiz oranıyla 26.400 TL net kazanç sağlıyor. Vade sonu bakiye 1.026.400 TL oluyor.

Odea: Yüzde 37 faiz oranıyla 26.761 TL net getiri sunuyor. Vade sonu bakiye 1.026.761 TL seviyesinde yer alıyor.

Ziraat Bankası: Yüzde 37 faiz oranıyla 26.761 TL net getiri veriyor. Vade sonu bakiye 1.026.761 TL olarak gerçekleşiyor.

Anadolubank: Yüzde 43 faiz oranıyla 26.838 TL net kazanç sunuyor. Vade sonu bakiye 1.026.838 TL oluyor.

QNB: Yüzde 37,50 faiz oranıyla 27.123 TL net kazanç sağlıyor. Vade sonu bakiye 1.027.123 TL’ye çıkıyor.

DenizBank: Yüzde 37,75 faiz oranıyla 27.304 TL net getiri sunuyor. Vade sonu bakiye 1.027.304 TL seviyesine ulaşıyor.

Akbank: Yüzde 37,50 faiz oranıyla 27.482 TL net kazanç veriyor. Vade sonu bakiye 1.027.482 TL oluyor.

Vakıf Katılım: Yüzde 38,50 kâr payı oranıyla 28.225 TL net kazanç sağlıyor. Vade sonu bakiye 1.028.225 TL’ye ulaşıyor.

Şekerbank: Yüzde 41,50 faiz oranıyla 30.456 TL net kazanç sunuyor. Vade sonu bakiye 1.030.456 TL olarak hesaplanıyor.