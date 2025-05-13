Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) dahil tüm kamu bankaları ile bankacılık otoriteleri Ankara’dan İstanbul’a taşınırken özel bankalar olası bir İstanbul depremine karşı genel müdürlük birimlerinin ikizini Ankara’ya taşımaya başladı. Bu yönde ilk örnek adım QNB Bank’tan geldi. QNB ‘Bütünleşik Afet Yönetimi’ programı doğrultusunda İstanbul’daki genel müdürlüğün ikizini Ankara’da kurup faaliyete geçirdi. Türkiye’de ilk kez ikinci bir genel müdürlük olarak faaliyete geçen Ankara’daki ofisin kapılarını basına açan QNB Bank Genel Müdürü Ömür Tan, “İstanbul’daki genel müdürlük birimlerinin tamamını Ankara’da da oluşturduk. Personel şimdilik her birim için 10’da 1 gibi. Ancak İstanbul’dan yapılabilen işlerin tamamı artık Ankara’da da rahatlıkla yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.

VERİLERİ YEDEKLEDİK

Ömür Tan, Ankara’da ikinci bir genel müdürlük kurma kararını Kahramanmaraş depreminin hemen ardından aldıklarını belirtirken, olası bir İstanbul depremi durumunda hiçbir kesinti, aksama yaşanmadan Ankara’daki genel müdürlük üzerinden tüm bankacılık işlemlerine devam edebileceklerini söyledi. Diğer bazı bankaların da ikinci genel müdürlük için Ankara’ya taşınma hazırlığında olduğunu belirten Tan, şu bilgileri verdi: “Ankara’daki Genel Müdürlük Ofisi’ni, İstanbul’da yaşanabilecek olası bir afet sonucunda oluşabilecek kesinti anında tüm süreci devralabilecek ve kesintisiz sürdürebilecek nitelikte bir altyapıyla planladık. Ayrıca merkezimizi olağanüstü durumlara karşı veri yedekleme sistemleriyle de destekledik. 424 kişilik bir ekiple yürüyen ofisimizi yeni işe alımlarla büyütmeyi de hedefliyoruz.”

İKİNCİ MÜDÜRLÜK ÇANKAYA’DA

Peş peşe gelen depremler finans sektörünü harekete geçirdi. İlk adım QNB Bank’tan geldi. Banka Ankara’nın Çankaya ilçesinin Çukurambar mahallesinde de bir genel müdürlük açtı. Banka’nın Genel Müdürü Ömür Tan, ulaşım imkanları ve kent merkezi dikkate alınarak bu kararın verildiğini söyledi. Fotoğrafta ise bankanın İstanbul Levent’teki Genel Müdürlük binası gösteriliyor.

Bireysel kredilerde risk artıyor

Ömür Tan, bireysel kredi ve kredi kartlarında tahsili gecikmiş sorunlu alacakların 2023 sonundan bu yana iki kat artarak yüzde 3.6’ya çıktığını, yeniden yapılandırma taleplerinin de arttığını bildirdi. Bu yıl beklenen enflasyon kadar zam alan çalışan kesimin reel bazda gelirinin ve ödeme kabiliyetinin düştüğüne işaret eden Tan, tüm bankaların bu durum karşısında tedbirli ve dikkatli olması gerektiğini söyledi. Tan, son iki ayda bileşik kredi faizlerinin yüzde 6 civarında arttığını belirtirken, yıl sonu için yüzde 28’lik enflasyon ve 42-43 TL dolar kuru tahmini yaptıklarını söyledi.